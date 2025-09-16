CANAL RCN
Colombia

Delincuentes le robaban agua a la ciudad para venderla en carrotanques por Bogotá

Por medio de una conexión ilegal logró reunir 4.238 metros cúbicos, avaluados en 46.401.885.

Foto: EAAB
Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
12:55 p. m.
En operativos recientes contra el robo de agua, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) descubrió una conexión ilegal en la localidad de San Cristóbal con la que el dueño de un lavadero de carros llenaba un carrotanque y vendía el líquido vital por Bogotá.

Así lo dio a conocer la EAAB, n un comunicado: “El análisis técnico permitió determinar que dicha actividad ilegal se había apropiado de 4.238 metros cúbicos, avaluados en $46.401.885. Gracias a esta acción, la Policía Nacional capturó al propietario del establecimiento, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes”.

A contados meses de levantar la medida de racionamiento por los bajos niveles de los sistemas que abastecen la ciudad, el acueducto insistió en su llamado a denunciar acciones sospechosas, sobre el robo de agua en Bogotá a través de la Acualínea 116 o el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.

61.000 familias podrían abastecerse durante un mes con la cantidad de agua que es robada en Bogotá:

Pero eso no es todo. En una serie de operaciones conjuntas con la Policía Nacional y alcaldías locales, la EAAB inspeccionó propiedades en Bogotá y Soacha para detectar conexiones irregulares y posibles fraudes y lo que descubrieron, encendió las alarmas en la ciudad:

De acuerdo con el acueducto, “en total, se realizaron 696 visitas a unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de vehículos. Las tres localidades que más aportaron a la detección de posibles fraudes fueron: Engativá (15%), Kennedy (9,5%) y Bosa (8,6%)”.

Para hacer frente al delito de defraudación de fluidos, la empresa interpuso 39 denuncias por el robo de 2.186 millones pesos, en agua.

Además, “se lograron gestionar y facturar 676.753 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a $4.995 millones, recursos que fueron recuperados por la EAAB. De acuerdo con cálculos técnicos, esta cantidad de agua permitiría abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3”.

