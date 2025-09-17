CANAL RCN
EE. UU. instó a Colombia a extraditar narcoterroristas para lograr la certificación

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, cuestionó el aumento de cultivos ilícitos y pidió restablecer las extradiciones urgentemente.

septiembre 17 de 2025
08:44 p. m.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, hizo un llamado contundente al Gobierno colombiano para intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Descertificación de Estados Unidos a Colombia: expertos analizan la histórica decisión
EE. UU. pide a Colombia extraditar narcoterroristas

En una declaración que ha generado debate, McNamara cuestionó “el estado colombiano, un estado hermano, le pregunto de manera respetuosa y coloquial, ¿estará en la misa o estará en la procesión?”.

McNamara enfatizó que, para lograr la certificación, Colombia no solo debe reducir los cultivos de coca e incrementar las incautaciones, sino también "restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas. No solo algunos, pero todos”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro afirmó que “todos los 400 extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay tres extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzado”.

El diplomático estadounidense también expresó preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en los últimos tres años, cuestionando la efectividad de los programas de sustitución de cultivos.

“Es muy posible, no importa la valentía y los esfuerzos del Gobierno nacional, subnacional, la fuerza pública y el mismo pueblo colombiano, es muy posible que no van a llegar a los objetivos del gobierno por este año", advirtió McNamara.

A pesar de sus críticas, McNamara reconoció la labor de la Fuerza Pública colombiana en la lucha antidrogas, subrayando la importancia de la cooperación bilateral en este ámbito.

Encargado de negocios de EE.UU. en Colombia habló sobre la desertificación

Los avances que EE. UU. exige a Colombia para obtener la certificación en la lucha antidrogas
Este intercambio de mensajes refleja las tensiones existentes entre la política antidrogas de Estados Unidos y los esfuerzos de Colombia por abordar el problema del narcotráfico de manera integral, incluyendo procesos de paz y programas de desarrollo alternativo.

La situación plantea desafíos para la relación bilateral y la estrategia antinarcóticos en la región.

