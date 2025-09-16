CANAL RCN
Los avances que EE. UU. exige a Colombia para obtener la certificación en la lucha antidrogas

El país norteamericano estableció algunas condiciones específicas que Colombia deberá cumplir para evitar sanciones severas.

septiembre 16 de 2025
02:51 p. m.
La administración de Donald Trump tomó en las recientes horas una decisión controvertida al desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, colocando al país en la misma categoría que Venezuela, Birmania y Afganistán.

Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas

Esta medida, aunque no implica la retirada inmediata de la ayuda estadounidense, sí condiciona su continuidad al cumplimiento de requisitos específicos.

El memorando firmado por el presidente Trump señala que los cultivos y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, para revertir esta situación, Estados Unidos ha establecido cuatro condiciones principales:

  1. Demostrar avances medibles en la reducción del cultivo de coca y la producción de cocaína.
  2. Fortalecer la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
  3. Ampliar las operaciones de interdicción para desarticular rutas de narcotráfico.
  4. Aumentar los esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales que operen en su territorio.

El incumplimiento de estos requisitos podría resultar en sanciones más severas y un mayor aislamiento diplomático para Colombia, no solo con Estados Unidos sino a nivel internacional.

La decisión de desertificación se basa en varios factores, incluyendo el incremento récord en los cultivos de coca, la alta producción de cocaína, el incumplimiento de las metas de erradicación de cultivos ilícitos y la falta de cooperación internacional relacionada con el incumplimiento de extradiciones.

Trump también también criticó los intentos del presidente Petro de llegar a acuerdos con grupos narcoterroristas, afirmando que estos han agravado la crisis.

Según el mandatario estadounidense, el Gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de coca.

¿Qué sigue para Colombia tras la descertificación de Estados Unidos?

Es importante destacar que Estados Unidos identificó a 23 países como principales productores o rutas de tránsito de drogas, incluyendo México, Costa Rica, El Salvador y Ecuador. Sin embargo, solo cinco obtuvieron la desertificación.

Aunque Colombia no perderá inmediatamente la ayuda del gobierno estadounidense, enfrenta ahora una fuerte presión internacional.

Su imagen se ha visto deteriorada y la cooperación antidrogas está condicionada a resultados concretos, lo que plantea un desafío significativo para el gobierno de Petro en los próximos meses.

