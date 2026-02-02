Ejército en Putumayo: cifras de la ofensiva contra narcotráfico y minería ilegal

A través de la Sexta División y bajo el 'Plan de Campaña Ayacucho Plus', las tropas han logrado frenar la expansión transnacional del crimen organizado en la frontera con Ecuador. Las operaciones, centradas en Putumayo, no solo han dejado millonarias incautaciones de cocaína, sino que han desmantelado la infraestructura crítica de los 'Comandos de Frontera', debilitando su capacidad bélica y logística en una región clave para la seguridad binacional.

El departamento del Putumayo se ha convertido en el escenario de una ofensiva militar sostenida que busca recuperar el control territorial y frenar las economías ilícitas que atraviesan la frontera sur de Colombia. Las acciones, lideradas por la Vigésima Séptima Brigada, han puesto en jaque a la estructura 48 de las disidencias, conocida como los 'Comandos de Frontera'.

Estas operaciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia integral para cortar el flujo de estupefacientes hacia el país vecino y desarticular las redes de minería que devastan la biodiversidad amazónica.

Impacto del Plan Ayacucho Plus en la frontera sur

La implementación del Plan de Campaña Ayacucho Plus ha sido determinante para focalizar los esfuerzos de inteligencia y combate en los puntos neurálgicos del crimen. La presencia militar se ha intensificado en municipios clave como Orito, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, La Hormiga y Valle del Guamuez.

El objetivo principal ha sido impedir la "transnacionalización" del narcotráfico. Al bloquear los corredores de movilidad en el límite con la República del Ecuador, el Ejército no solo afecta las finanzas de los grupos ilegales en Colombia, sino que contribuye directamente a la seguridad y estabilidad de la región andina, cumpliendo con los compromisos de defensa binacional.

Cifras récord: destrucción de laboratorios y toneladas incautadas

El balance operativo de los últimos 24 meses revela la magnitud del desafío y la efectividad de la respuesta militar. Las cifras son contundentes y reflejan una pérdida multimillonaria para las estructuras criminales:

Infraestructura destruida : Se han neutralizado 827 laboratorios de pasta base de coca y 8 cristalizaderos de clorhidrato de cocaína.

: Se han neutralizado y 8 cristalizaderos de clorhidrato de cocaína. Incautaciones masivas: Las tropas han hallado ocho toneladas de clorhidrato de cocaína, más de siete toneladas de marihuana y 513 kilogramos de pasta base.

Estas incautaciones evitan que millones de dosis lleguen a los mercados internacionales, golpeando directamente el "bolsillo" de las organizaciones que financian la guerra con el dinero del narcotráfico.

Ofensiva contra la minería ilegal y el robo de hidrocarburos

Más allá del narcotráfico, la ofensiva militar también ha puesto la mira en los delitos ambientales. La extracción ilícita de yacimientos mineros y el apoderamiento de hidrocarburos son fuentes de financiación paralelas que causan daños irreversibles al ecosistema.

En los operativos recientes, se han intervenido 39 refinerías ilegales y destruido 24 unidades de producción minera no autorizada. Además, el control sobre la infraestructura petrolera ha permitido la detección y cierre de 46 válvulas ilícitas, utilizadas para el robo de crudo, una práctica que no solo financia el terrorismo sino que genera graves emergencias ambientales en la selva del Putumayo.

Desarticulación de los 'Comandos de Frontera'

El componente armado de la Estructura 48 ha sufrido un desgaste significativo. La presión de las tropas ha resultado en la captura de 43 integrantes de esta organización y el sometimiento a la justicia de otros 11, quienes optaron por entregar las armas ante la superioridad militar.

El material de guerra incautado evidencia la capacidad de fuego que ostentaba este grupo:

49 armas de fuego de largo y corto alcance.

Más de 23.300 unidades de munición de diferentes calibres.

531 artefactos explosivos, que representaban un riesgo latente para la población civil y la fuerza pública.

El Comando de la Vigésima Séptima Brigada ha reiterado que estas operaciones continuarán sin pausa, reafirmando su compromiso con la gobernabilidad del Putumayo y la protección de las comunidades que habitan en esta zona estratégica del país.