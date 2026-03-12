Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo ya definieron sus fórmulas a la Vicepresidencia, ¿quiénes son?

Siguen las movidas políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Tras los resultados de las consultas interpartidistas, se empieza a consolidar la lista de aspirantes fijos.

Hasta el próximo viernes 13 de marzo es el plazo para la inscripción formal de candidaturas ante la Registraduría, por eso la carrera ahora es por revelar la fórmula vicepresidencial de cada uno de los candidatos.

Las nuevas alianzas de cara a la presidencia

El exembajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dieron a conocer el nombre de las personas que los acompañarán en este camino.

Ambos se decantaron por mujeres con experiencia en la esfera pública.

En el caso de Murillo, su fórmula será la exdirectora de Asocapitales, Luz María Zapata, quien el año pasado inscribió un comité de firmas para impulsar su candidatura a la Presidencia.

Por el lado de Sergio Fajardo, la coequipera será la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

¿Quién es Luz María Zapata?

Luz María Zapata es politóloga, pereirana. Fue presidenta de Asocapitales de 2018 a 2025 y se ha desempeñado como coordinadora de políticas sociales en campañas presidenciales e investigadora de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Además, escribió un libro titulado 'Rolaisa', en el que habla sobre su vida, trayectoria y la participación de las mujeres en la esfera política.

¿Quién es Edna Bonilla?

Edna Bonilla es contadora de la Universidad Nacional, tiene amplia experiencia en el sector público y la academia en temas relacionados con políticas sociales, económicas y administración pública.

Fue secretaria de Educación de Bogotá durante la Alcaldía de Claudia López. Antes de eso fue secretaria de Hábitat, gerente del Fondo de Vivienda Popular y directora nacional de la Extensión de las Naciones Unidas.

También se desempeñó como profesora asociada de la Facultad de Ciencias económicas de la Unal; profesora visitante de Scienes Po, een Potiers, Francia; y subdirectora del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional.