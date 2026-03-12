Esta fue la sanción para Jermein Peña por codazo sobre Rengifo y aplaudir al árbitro

El defensor del Junior de Barranquilla, Jermein Peña, ya conoce la sanción que deberá cumplir luego de su expulsión en el compromiso frente a Atlético Nacional, partido en el que el conjunto barranquillero sufrió una dura derrota por 4-0 en condición de local. La acción del zaguero generó polémica durante el encuentro y obligó al Comité Disciplinario a pronunciarse oficialmente en las últimas horas.

El incidente ocurrió cuando el defensor protagonizó un fuerte choque con el delantero Juan Manuel Rengifo. En medio de la disputa por el balón, Peña lanzó un codazo que impactó directamente al atacante rival, acción que fue considerada como agresión por parte del cuerpo arbitral. El juez central del compromiso, Carlos Betancur, sacó inicialmente tarjeta amarilla, pero ante el llamado del VAR, el vallecaucano corrigió y mostró roja directa.

Una expulsión que condicionó el partido

La salida anticipada del defensor representó un golpe importante para Junior, que ya atravesaba dificultades en el compromiso. Con un jugador menos, el equipo perdió solidez defensiva y terminó sufriendo una derrota contundente ante un rival que supo aprovechar la superioridad numérica en el campo.

Tras recibir la expulsión, Peña abandonó el terreno de juego realizando aplausos dirigidos hacia el árbitro, un gesto interpretado por muchos como una reacción irónica frente a la decisión arbitral. Aunque esta actitud generó comentarios y críticas entre aficionados y analistas, finalmente no derivó en una sanción adicional dentro del proceso disciplinario.

El castigo definido por el Comité Disciplinario

Después de analizar el informe arbitral y revisar lo ocurrido durante el encuentro, el Comité Disciplinario decidió aplicar la sanción mínima contemplada en el reglamento. De acuerdo con el Código Disciplinario Único del fútbol colombiano, el defensor fue castigado con dos fechas de suspensión y una multa económica de 758.725 pesos, al ser considerado responsable de “conducta violenta contra un adversario”.

Esta determinación implica que el zaguero no podrá estar disponible para los próximos compromisos del equipo rojiblanco. En concreto, Peña se perderá los partidos frente a Fortaleza CEIF y Independiente Medellín, encuentros importantes dentro del calendario inmediato del torneo.

Para el cuerpo técnico de Junior, la ausencia del defensor obligará a replantear la estructura de la línea defensiva durante esas jornadas. Mientras tanto, el jugador deberá cumplir su sanción y esperar la oportunidad de regresar a la competencia oficial una vez finalice el castigo impuesto por las autoridades disciplinarias del fútbol colombiano.