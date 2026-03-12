Esta es la cárcel a la que llegaría el congresista Wadith Manzur por disposición del Inpec

Por disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el representante a la Cámara y senador electo del partido Conservador, Wadith Alberto Manzur, irá a la cárcel La Picota, de Bogotá, luego de que la Sala Especial de Instrucción, de la Corte Suprema de Justicia, dictara en la noche del miércoles, 11 de marzo, la medida de aseguramiento en su contra y en contra de la representante Karen Astrith Manrique, también reelecta en las elecciones legislativas del pasado domingo, 8 de marzo.

Manzur y Manrique son acusados, junto a los congresistas Liliana Bitar, del partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, del partido Liberal, y el excongresista Juan Diego Muñoz, del partido Alianza Verde, de haber recibido sobornos de funcionarios del Ministerio de Hacienda, para dar un concepto favorable a los créditos solicitados por el Gobierno, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

RELACIONADO Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

Ambos se presentaron ante la justicia:

Tras conocer la decisión de la Corte, la representante Manrique, que ocupa una curul especial para víctimas en la Cámara, se presentó en las instalaciones de la Policía de Tame, Arauca. Sin embargo, el uniformado que la recibió tuvo que explicarle, como quedó registrado en video, que no tenían una orden de captura en su contra.

Lo mismo sucedió con el congresista Manzur, que, a primera hora del jueves, se presentó en el Búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para ponerse a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Sus capturas no habían podido materializarse, debido a que el magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema, seguía realizando los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Pero Noticias RCN conoció que la Sala de Instrucción Penal expidió las órdenes contra Manzur y Manrique poco antes de las 8:00 de la mañana.

La Picota: el penal de mayor población carcelaria en Colombia

Manzur será enviado a La Picota, el penal que, en 2023, albergaba a cerca de 13.000 presos y, desde abril del 2025, ha sido hogar de los expresidentes del Senado, Iván Name, y Cámara, Andrés Calle.

Los políticos presos suelen ir a un pabellón denominado el “congresito”, en donde no tendrían problemas de hacinamiento o comida en mal estado. Además, medios nacionales han expuesto que sus habitantes tienen acceso a televisión por cable, Internet y servicios de peluquería y manicura.

En el caso de Manrique, aún está por definirse si irá a parar al Buen Pastor o la Escuela de Carabineros, ambas en Bogotá.