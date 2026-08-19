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Camión que llevaba ayuda humanitaria a Pereira se accidentó

El vehículo perdió los frenos y quedó en pérdida total. El chofer requirió cirugía y ahora familiares recolectan ayudas para él.

Mañana Express

agosto 19 de 2026
10:32 a. m.
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Un acto de solidaridad terminó en tragedia cuando Pedro, conductor de un camión cargado con seis toneladas de donaciones destinadas a los damnificados de Pereira, sufrió un grave accidente en la vía que lo dejó herido y destruyó completamente su vehículo, su principal fuente de ingresos.

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Vehículo que transportaba ayudas se accidentó

El incidente ocurrió aproximadamente dos horas después de haber iniciado el recorrido, cuando el camión aparentemente perdió los frenos mientras descendía por la carretera.

Ante la emergencia, Pedro tomó la decisión de salirse de la vía y estrellar el vehículo contra una loma para evitar un desenlace más grave que pudiera involucrar a otros conductores.

Joaquín Hernández, uno de los jóvenes que lideró la iniciativa, relató lo sucedido: "El señor duró alrededor de dos horas atrapado dentro de las latas del camión, llegaron los bomberos a socorrernos y estuvieron ayudándolo hasta que lograron sacarlo".

Pedro fue trasladado al hospital de Facatativá, donde recibió atención médica por una contusión en la cabeza y una cortada importante que requirió cirugía.

La recolección de las donaciones fue resultado del esfuerzo conjunto de familia, vecinos, amigos y la comunidad. "Logramos entre familia, vecinos, amigos, comunidad, reunir alrededor de unas seis, siete toneladas de ayudas para la ciudad de Pereira. Esto lo hicimos de pura iniciativa propia por querer ayudar", explicó Hernández.

A pesar del accidente, el grupo decidió continuar con su misión solidaria. "Nos tocó dividirnos, entonces decidimos que mi hermano se fuera con Pedrito a acompañarlo al hospital", indicó Joaquín.

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Sobre las seis de la mañana del día siguiente, consiguieron otro camión y, con ayuda del pueblo, reempacaron todas las donaciones para continuar el viaje.

Finalmente, las ayudas llegaron a su destino en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, donde fueron recibidas por la alcaldía local.

Ahora, los organizadores de la iniciativa han habilitado la línea 321-292-1554 para recibir donaciones destinadas a Pedro, quien perdió su medio de trabajo en el accidente. "El vehículo se le dio pérdida total, de verdad quedó muy destrozado", afirmó Hernández.

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