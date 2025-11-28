El abominable operar de un violador serial en Bogotá: Mató a una de sus víctimas

Noticias RCN conoció el caso de un presunto abusador, acosador en serie y asesino. Las autoridades han reportado, al menos, ocho casos de abusos sexuales solamente en Bogotá.

Engañaba a las mujeres, les ofrecía trabajo y al caer en el anzuelo, eran víctimas de crueles abusos sexuales que eran grabados por el agresor para extorsionar a las víctimas.

A una de las ocho mujeres que habría abusado de manera consecutiva, y bajo el mismo modus operandi, la asesinó.

Violador y feminicida serial cayó en Bogotá: eran al menos 8 víctimas

La Fiscalía imputó a un hombre identificado como Daniel Montilla por seis delitos, entre ellos el de feminicidio agravado por al menos ocho casos de acceso carnal violento.

Constanza Onasch, fiscal 52 de la Unidad de Vida, explicó detalles del operar del violador serial:

Existe una serialidad de las acciones de este hombre, todos sus ataques estaban dirigidos a mujeres que buscaba reclutar a través de falsas promesas de empleo.

Montilla engañaba a las víctimas y las abusaba sexualmente para luego extorsionarlas con videos íntimos, un modus operandi en el que asesinó a una de las mujeres.

Violador serial en Bogotá mató a una de sus víctimas

De acuerdo con la fiscal, el material probatorio evidencia que hubo:

Una violencia extrema, su señoría, al punto de la muerte. En el caso de Sandra Catalina, ella fue contactada a través de un perfil que fue hurtado a una de las víctimas que está relacionada en este caso.

El señalado no aceptó los cargos y espera que en los próximos días sea enviado a la cárcel.