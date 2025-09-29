Cayó en Bogotá mototaxista que habría violado a una estudiante de colegio en Montería

En las últimas horas fue enviado a la cárcel un conductor de mototaxi señalado de abusar sexualmente a una menor de 16 años que solicitó el servicio de transporte.

De acuerdo con el material probatorio en manos de la Fiscalía, el mototaxista se habría desviado de la ruta para atacar sexualmente a la menor que iba hacia el lugar de trabajo de su madre.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2023 en Montería. Después de dos años, el señalado violador fue capturado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Mototaxista habría violado a una pasajera de 16 años

Según la investigación, la víctima, de 16 años, luego de salir de clase tomó un mototaxi para dirigirse al lugar de trabajo de su madre, en el barrio Sucre de Montería, Córdoba.

Durante el trayecto el conductor cambió la ruta inicialmente indicada, con el pretexto de tener que reclamar unos medicamentos.

La Fiscalía reveló que “en el lugar de los hechos, bajo amenazas con un arma cortopunzante, se cree, abusó sexualmente a la estudiante”.

Envían a la cárcel a mototaxista señalado de abuso sexual

El pasado 24 de septiembre el señalado abusador fue capturado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Un juez con funciones de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento intramural.

El material probatorio aportado por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) permitió judicializar a Kevin Andrés Caro Vásquez por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento.

El presunto agresor sexual no aceptó los cargos imputados.