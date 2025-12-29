El alma y el cuerpo: Cartagena Festival de Música celebra 20 años con una edición sobre identidad y tradición

Bajo el lema El alma y el cuerpo, el evento ( considerado uno de los referentes culturales más importantes de América Latina ) reúne obras de los grandes compositores europeos junto a creaciones que nacen de las raíces populares. La edición de 2026, que se realizará en enero, busca sintetizar dos décadas de historia y reafirmar el papel del festival como espacio de encuentro, memoria y renovación musical.

Cartagena Festival de Música: 20 años de historia cultural en Colombia

La vigésima edición del Cartagena Festival de Música marca un hito en la vida cultural del país. Tras dos décadas de programación ininterrumpida, el festival se ha consolidado como una plataforma fundamental para la música académica en Colombia y como un punto de referencia en el circuito musical latinoamericano. Esta edición no solo celebra el camino recorrido, sino que reafirma su relevancia artística y su impacto en la formación de públicos.

Entre los objetivos centrales del festival están evidenciar su importancia a nivel nacional, ofrecer una edición que sintetice los contenidos presentados a lo largo de los años, mantener su tradición de programas temáticos y presentar novedades desde una perspectiva musicológica, sin perder el énfasis en la valoración de compositores colombianos.

El alma y el cuerpo, el tema que conecta tradición y modernidad

El eje conceptual de esta edición, El alma y el cuerpo. Universalismo musical y escuelas nacionales, propone una mirada profunda sobre la historia de la música occidental. Durante los períodos del Barroco y el Iluminismo, la música se desarrolló bajo una visión universalista que concebía el arte como patrimonio común, aunque limitada a un reducido contexto europeo.

No fue sino hasta el siglo XIX cuando comenzaron a emerger con fuerza las voces musicales de regiones periféricas, cuyas tradiciones populares aportaron nuevos lenguajes rítmicos y melódicos. Estas expresiones transformaron la música académica no solo desde lo formal, sino también desde lo estético y lo ideológico.

De Bach y Beethoven a las escuelas nacionales europeas

La programación del festival se divide en dos grandes momentos. En una primera etapa, el público podrá disfrutar obras emblemáticas de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert, compositores que representan el núcleo de la tradición musical universalista europea. Piezas como Las variaciones Goldberg, El arte de la fuga o la Sinfonía n.º 40 destacan por su rigor formal y su carácter erudito.

La segunda parte del programa se enfoca en compositores asociados a las escuelas nacionales de los siglos XIX y XX, como Grieg, Borodin y Manuel de Falla. Sus obras reflejan la búsqueda de identidad cultural y el diálogo con las músicas populares de sus territorios, una exploración que amplió los horizontes de la música académica occidental.

Música colombiana y el legado de Adolfo Mejía

Como es tradición, el Cartagena Festival de Música reserva un espacio destacado para la creación nacional. En esta edición, la atención estará puesta en la música de cámara colombiana y, en particular, en la obra del compositor cartagenero Adolfo Mejía, figura clave en la historia musical del país.

Junto a autores como Antonio María Valencia y Guillermo Uribe Holguín, la obra de Mejía será revisitada como parte de un esfuerzo por recuperar y poner en valor un patrimonio cultural que sigue vigente. Las presentaciones, programadas para el 11 y 12 de enero de 2026, reafirman el compromiso del festival con la identidad musical colombiana y su proyección internacional.