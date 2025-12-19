El Buque ARC Simón Bolívar ajusta su horario dos horas durante la navegación por cambio de longitud

El buque ARC Simón Bolívar inició un ajuste horario significativo que marca una nueva etapa en su travesía naval, adelantó su horario dejando de usar como referencia el tiempo de Colombia para sincronizarse con la zona horaria correspondiente a su ubicación geográfica actual.

El cambio, aunque imperceptible físicamente para la tripulación, transforma completamente la rutina.

"Hay que tener en cuenta que no todo el tiempo vamos a estar navegando dentro de una misma zona del planeta. Dentro de nuestras navegaciones pasamos diferentes longitudes", indicó el sargento tercero Omar Osorio.

El anuncio oficial llegó a través de los altoparlantes del buque con una cuenta regresiva precisa, una instrucción que marcó el inicio de una nueva etapa de navegación hacia el corazón de la Tierra.

La sincronización horaria requirió ajustes manuales en los relojes mecánicos de cubierta, mientras que radares, computadores y dispositivos celulares se sincronizaron automáticamente. El nuevo horario modifica todos los aspectos operativos: guardias, comidas, rutinas, ejercicios y reuniones.

En el léxico naval, este cambio representa pasar de la hora Romeo a la hora Papa. Esta transición evita desajustes operativos, facilita la aclimatización progresiva de la tripulación y permite que el buque navegue en el tiempo correcto del territorio al que se aproxima.