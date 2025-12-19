CANAL RCN
Colombia Video

Entrenamiento en alta mar: así se prepara la tripulación del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

En plena travesía hacia el continente blanco, el ARC Simón Bolívar avanza por el océano Pacífico mientras su tripulación intensifica entrenamientos clave para garantizar la seguridad y el éxito de la expedición científica.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
10:01 a. m.
A bordo del buque insignia de la Armada Nacional, cada jornada es fundamental. Ingenieros, personal de logística, operaciones y el equipo periodístico de Noticias RCN hacen parte de esta misión que no solo exige resistencia, sino preparación constante.

ARC Simón Bolívar: un laboratorio flotante rumbo a la Antártida
Durante la navegación, se anunció además un cambio de horario y la cercanía a aguas internacionales de Chile, hitos que marcan el avance hacia el llamado “corazón de la Tierra”.

La reportería desde cubierta permitió mostrar una de las vistas más imponentes del viaje: el Pacífico abierto, escenario donde se desarrollan entrenamientos esenciales para enfrentar cualquier eventualidad en mar abierto.

El rol clave del equipo de buzos en la expedición

Uno de los grupos más importantes a bordo es el equipo de buzos, cuya labor es vital durante las maniobras aéreas. En esta etapa del recorrido, se alistan para ejercicios con helicóptero, en los que su función principal es actuar como contingencia ante un eventual amarizaje de la aeronave.

Según explicaron los responsables del equipo, los buzos cuentan con un equipamiento especializado para responder de inmediato: trajes de aislamiento térmico para bajas temperaturas, cuchillos para cortar líneas o cinturones en caso de emergencia, linternas para baja visibilidad y sistemas adicionales de suministro de aire para asistir a pilotos o tripulantes.

Desde la cubierta de vuelo, mientras el helicóptero se prepara para las maniobras, el equipo afina cada detalle del protocolo de seguridad. Son entrenamientos repetitivos, pero indispensables, que buscan anticiparse a cualquier riesgo en una de las expediciones más exigentes del país.

Así, entre prácticas, coordinación y disciplina, el ARC Simón Bolívar continúa su rumbo al continente antártico, demostrando que detrás de cada travesía científica hay un trabajo riguroso y silencioso que garantiza que la misión llegue a buen puerto.

