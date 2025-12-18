ARC Simón Bolívar: un laboratorio flotante rumbo a la Antártida

El ARC Simón Bolívar continúa navegando hacia el corazón del continente antártico, consolidándose como un verdadero laboratorio sobre el mar. A bordo, un equipo de científicos desarrolla investigaciones fundamentales para comprender las dinámicas oceánicas que influyen en el clima, la biodiversidad marina y las actividades humanas.

RELACIONADO ARC Simón Bolívar enfrenta oleaje de dos metros en navegación hacia el Pacífico Sur antártico

En el séptimo día de la estación oceanográfica, los investigadores se prepararon para realizar una de las maniobras más importantes de la misión: el descenso de la roseta oceanográfica, un equipo que permite tomar muestras de agua hasta los 1.500 metros de profundidad. Con este sistema se miden variables como salinidad y temperatura, esenciales para los estudios en curso.

Laboratorios sobre el mar

Según explicó la capitán Rosmicka Ranza, jefe de la División de Investigaciones, hasta el momento se han desarrollado siete estaciones oceanográficas en el Pacífico Sudeste, y el plan contempla nuevas mediciones una vez el buque llegue a la Antártida. “Con los equipos del ARC Simón Bolívar, como el CTDO, obtenemos parámetros de conductividad, salinidad y oxígeno, que son fundamentales para entender las corrientes marinas y su impacto en los ecosistemas, el clima y las actividades que se desarrollan en el mar”, señaló.

Además de la labor científica, la tripulación realiza simulacros permanentes para responder ante cualquier eventualidad durante la travesía, reforzando los protocolos de seguridad a bordo.

RELACIONADO Tradiciones navideñas a bordo del ARC Simón Bolívar en medio del Pacífico

La misión del ARC Simón Bolívar no solo fortalece la investigación oceanográfica colombiana, sino que también aporta conocimiento clave para el estudio de los océanos y su relación con el equilibrio ambiental del planeta.