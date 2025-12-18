CANAL RCN
Colombia Video

ARC Simón Bolívar: un laboratorio flotante rumbo a la Antártida

El buque de la Armada de Colombia avanza en su travesía científica con investigaciones clave sobre el comportamiento del océano y sus ecosistemas.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
09:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ARC Simón Bolívar continúa navegando hacia el corazón del continente antártico, consolidándose como un verdadero laboratorio sobre el mar. A bordo, un equipo de científicos desarrolla investigaciones fundamentales para comprender las dinámicas oceánicas que influyen en el clima, la biodiversidad marina y las actividades humanas.

ARC Simón Bolívar enfrenta oleaje de dos metros en navegación hacia el Pacífico Sur antártico
RELACIONADO

ARC Simón Bolívar enfrenta oleaje de dos metros en navegación hacia el Pacífico Sur antártico

En el séptimo día de la estación oceanográfica, los investigadores se prepararon para realizar una de las maniobras más importantes de la misión: el descenso de la roseta oceanográfica, un equipo que permite tomar muestras de agua hasta los 1.500 metros de profundidad. Con este sistema se miden variables como salinidad y temperatura, esenciales para los estudios en curso.

Laboratorios sobre el mar

Según explicó la capitán Rosmicka Ranza, jefe de la División de Investigaciones, hasta el momento se han desarrollado siete estaciones oceanográficas en el Pacífico Sudeste, y el plan contempla nuevas mediciones una vez el buque llegue a la Antártida. “Con los equipos del ARC Simón Bolívar, como el CTDO, obtenemos parámetros de conductividad, salinidad y oxígeno, que son fundamentales para entender las corrientes marinas y su impacto en los ecosistemas, el clima y las actividades que se desarrollan en el mar”, señaló.

Además de la labor científica, la tripulación realiza simulacros permanentes para responder ante cualquier eventualidad durante la travesía, reforzando los protocolos de seguridad a bordo.

Tradiciones navideñas a bordo del ARC Simón Bolívar en medio del Pacífico
RELACIONADO

Tradiciones navideñas a bordo del ARC Simón Bolívar en medio del Pacífico

La misión del ARC Simón Bolívar no solo fortalece la investigación oceanográfica colombiana, sino que también aporta conocimiento clave para el estudio de los océanos y su relación con el equilibrio ambiental del planeta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Asesinan al director seccional de la Dian en Tuluá, Valle del Cauca

Cauca

Videos revelan que menores sí habrían participado en el cruel ataque en Buenos Aires, Cauca

Santander

Barrancabermeja en alerta máxima tras tres ataques terroristas en 72 horas

Otras Noticias

Atlético Nacional

Así celebró Atlético Nacional el título de Copa ante Medellín: "un minuto de silencio"

“Un minuto de silencio”: el cántico con el que Atlético Nacional festejó el título frente al DIM por Copa BetPlay.

Dólar

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia

El dólar volvió a subir en Colombia y alcanzó un valor que no se veía desde hace más de un mes, según la TRM de este jueves.

Enfermedades

La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos

Karol G

Karol G protagoniza el famoso ‘Billions Club’ de Spotify: ¿de qué se trata el reconocimiento?

Premio Nobel

María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo