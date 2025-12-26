El buque ARC Simón Bolívar hace escala en Chile antes de continuar su misión hacia la Antártica

El buque escuela ARC Simón Bolívar llegó este viernes al puerto de Valparaíso, en Chile, en una escala clave dentro de su travesía rumbo al continente antártico, una misión que combina objetivos científicos, diplomáticos y de formación naval para la Armada de Colombia.

Luego de más de 20 días continuos en altamar, la tripulación tocó tierra firme en medio de una ceremonia militar y un emotivo recibimiento por parte de colombianos residentes en Chile, quienes ondearon la bandera nacional y acompañaron el arribo del navío. El buque permanecerá atracado en Valparaíso hasta el próximo lunes, cuando retomará su navegación hacia Punta Arenas, uno de los últimos puntos antes de ingresar a aguas antárticas.

Una porción de Colombia en el mar

La llegada del ARC Simón Bolívar estuvo marcada por la emoción de su tripulación. Para muchos, volver a pisar tierra tras semanas de navegación representa un momento especial, no solo por el descanso, sino por el significado simbólico de llevar a Colombia a otros territorios.

La segunda comandante del buque destacó que este viaje no es únicamente una travesía marítima, sino una representación del país en escenarios internacionales. “Esto es Colombia navegando hacia el continente antártico con una misión científica y una misión diplomática hermosa”, señaló durante el recibimiento, al tiempo que resaltó la emoción de escuchar el himno nacional y ver el pabellón colombiano ondear en un puerto extranjero.

El atraque en Valparaíso también implicó maniobras complejas, propias de un buque de grandes dimensiones. Sin embargo, la oficial explicó que la tripulación está entrenada para enfrentar este tipo de retos, como parte de la preparación constante de los marinos colombianos.

Preparación para aguas heladas

Durante su estadía en Chile, el ARC Simón Bolívar no detendrá completamente sus actividades. Aunque la tripulación tendrá algunos días de descanso, se desarrollarán jornadas de capacitación enfocadas en la navegación en aguas heladas, una fase fundamental antes de continuar hacia la Antártica.

Estos entrenamientos incluyen tanto al equipo de navegación como a los buzos que realizarán trabajos especializados en condiciones extremas. “Nunca dejamos de entrenar, nunca dejamos de prepararnos”, enfatizó la comandante, subrayando la exigencia técnica que implica operar en uno de los entornos más desafiantes del planeta.

Además, el buque estará abierto al público durante su permanencia en Valparaíso, permitiendo a visitantes conocer de cerca esta “embajada flotante” de Colombia. Con esta escala, el ARC Simón Bolívar reafirma su papel como símbolo naval del país y como plataforma clave para la proyección científica y diplomática colombiana en el sur del continente.