El camino a la segunda vuelta ha estado marcado por acusaciones de participación indebida del Gobierno

Mientras las elecciones presidenciales avanzan a una segunda vuelta en Colombia, las recientes declaraciones de figuras políticas han encendido el debate sobre una presunta intervención en política del Gobierno Nacional en el proceso electoral.

Las quejas ocurren en un escenario de intensa polarización, entre los seguidores del candidato Abelardo de la Espriella y los seguidores de su contendor: Iván Cepeda. Ambos representan dos extremos ideológicos.

Uno de los casos más recientes de presunta intervención provocó la suspensión del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, por mensajes compartidos en su cuente de la red social X, en los que llamaría a involucrarse activamente en la campaña del senador Iván Cepeda.

Al respecto, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM), recordó en la Mesa Ancha de Noticias RCN que "el Gobierno está para cumplir y fomentar que se dé una elección tranquila y transparente", y su participación en elecciones está prohibida por la Constitución.

Crecen las quejas por la presunta participación indebida en política del presidente Petro:

A las quejas de presunta intervención se suma un trino del presidente de la República en el que señala que seguirá dando la batalla “por la Vida y la Historia libertaria” y sostuvo: “Vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, comentó sobre el tema que "el presidente tiene que ser el garante de una competencia libre y equilibrada entre todos", remarcando lo problemático de su anuncio, como una eventual forma de participación política.

El panorama actual plantea un desafío para las próximas semanas, cruciales en las elecciones de segunda vuelta. Ambos candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ofrecen visiones de país y gobernanza radicalmente distintas.

De acuerdo con Carlos Augusto Chacón, hoy tenemos dos proyectos políticos claros, de una izquierda y una derecha, con visiones diferentes del país; lo que da cuenta de una fragmentación política continuada, que ha sido evidente desde el plebiscito por la paz, de 2016.

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Un llamado a analizar las propuestas de los candidatos de cara a la segunda vuelta:

Pese al ambiente crispado, ambos analistas hicieron un llamado a analizar cuidadosamente las propuestas de cada candidato. María Claudia Lacouture destacó que es esencial entender los modelos económicos y de gobernanza que cada uno ofrece, dado que "todas las acciones que incrementan el aparato del Estado no tienen sostenibilidad y no se podrán mantener".

Con ambos candidatos proponiendo caminos separados, en temas críticos, como seguridad y economía, la necesidad de establecer debates justos y equitativos se ha vuelto apremiante. Estos debates, argumentan los expertos, deben centrarse en propuestas concretas, no en ataques personales, para contribuir a una decisión informada del electorado colombiano.