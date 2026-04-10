Defensoría del Pueblo pide esclarecer la muerte del comunicador Julián Hincapié en Antioquia

Julián Hincapíe, comunicador comunitario de Anorí, al Nordeste antioqueño, fue hallado sin vida el pasado 2 de octubre en la misma zona donde se reportó su desaparición desde el 10 de septiembre del 2026.

La noticia fue confirmada por familiares del joven, quienes, en conversación con la FM, dieron a conocer que mantenían la esperanza de encontrar al hombre con vida. Así mismo, su hermano informó sobre las presuntas hipótesis detrás del último día en el que fue visto Julián.

Julián Hincapié fue hallado sin vida

Luis Felipe Hincapié reveló a la FM que habitantes de la vereda afirman que observaron a Julián, durante el pasado 10 de septiembre, salir de su vivienda acompañado de un vecino con quien tenía poco tiempo de conocerse.

Según el hermano de la víctima, residentes del sector también informaron que vieron ingresar a los dos hombres a la vereda, pero solo uno de ellos salió. Al parecer, el vecino habría abandonado su lugar de residencia días después de la desaparición.

Así mismo, Luis Felipe indicó que no fue posible reconocer el cuerpo a simple vista por lo que se desconoce si este presentó signos de violencia. Hasta el momento no se ha obtenido una respuesta por parte de Medicina Legal.

“De las autoridades la verdad no hemos tenido respuesta positiva, nunca se tuvo, aun incluso cuando se les informó sobre la desaparición y el momento en que Julián fue en compañía de un vecino hacia esa zona y también cuando se les informó de que en la zona, en la vereda los vieron a ellos dos ingresar pero nada más uno solo salir y también la ausencia del vecino a los pocos días de Julián haber desaparecido”, dijo para la FM.

Defensoría del Pueblo se pronunció ante el caso

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre la muerte de Julián al hacer énfasis en las advertencias que hicieron Indepaz y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre su desaparición y los riesgos que enfrentan los periodistas en dicho departamento.

“Recibimos con profunda tristeza y preocupación la noticia del asesinato de Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos en Anorí, Antioquia”, aseguró la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.

Así mismo, solicitaron a las autoridades competentes adelantar con celeridad una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de su muerte, identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor como comunicador o defensor de derechos humanos.

“La defensa de los derechos humanos y la comunicación comunitaria debe poder ejercerse sin miedo y con garantías efectivas para la vida, la integridad y la libertad de expresión”.

La muerte de Julián Hincapié se suma a la de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera, periodistas que fueron asesinados en los que va del 2026 en Colombia. Finalmente, la Defensoría del Pueblo dio a conocer su preocupación por las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo y la comunicación en el territorio nacional.