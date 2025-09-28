“Él dice que tiene que matarme”: mujer vive un tormento por las constantes amenazas de su propio hijo

La vida de Olga Echeverri se ha convertido en un calvario, pues su hijo, atrapado por las drogas, amenaza constantemente con acabar con su vida y la de quienes habitan en su vivienda.

Una madre amenazada por su propio hijo: "dice que tiene que matarme"

“Él está loco. Él dice que tiene que matarme, que nos va a matar a todos, que no va a descansar hasta matarnos a todos”, relata.

El temor la obliga a permanecer encerrada junto a su hermana que padece discapacidad cognitiva. Una reja en la puerta y en las ventanas es la única defensa que tiene contra los ataques de su propio hijo.

En varios videos se le ve frente a la vivienda, lanzando improperios y hablando de robo y hasta asesinatos:

“Esta gente la van a robar, cómo así… que me maten ellos acá entonces, los otros no me van a matar, porque no estoy prestado para los otros”, dice el joven.

Casos como éste llevaron a la administración municipal a poner en funcionamiento la Patrulla Púrpura, un equipo especializado para atender situaciones de violencia de género.

“Con la Policía Nacional vamos a tener 24/7, personal especializado de la Policía, una patrulla que estará en los barrios, en las cuadras, y corregimientos”, señaló Adolfo Romero, alcalde de Apartadó.

La situación de Olga ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, quienes señalan que ya le brindan apoyo:

“A partir de la fecha se le ha tomado el contacto con la ciudadana para brindarle ese apoyo. La empatía que debe existir entre mujeres, la confianza para que ella deposite en nosotros la información respectiva y apoyarla con la problemática que se le estaba presentando”, explicó la capitán Ángela Rivas, encargada de casos de agresión contra la mujer Urabá.

Olga Echeverri pide al Gobierno Nacional y departamental que, debido al estado mental deteriorado de su hijo, sea internado en un psiquiátrico, pues, ella no cuenta con los recursos para hacerlo.