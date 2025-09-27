Mujer atacada por su expareja con un martillo fue intervenida quirúrgicamente: así se encuentra

Karina Rincón fue víctima de un aterrador hecho en el que su expareja le propinó golpes, en reiteradas ocasiones, con un martillo. Aunque la mujer se encuentra luchando por su vida, la comunidad ha manifestado su indignación ante el inaceptable hecho.

Estado de salud de la mujer golpeada por su expareja con un martillo

La mujer de 35 años se encuentra en el hospital de Kennedy mientras atraviesa por un proceso de recuperación ya que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la gravedad de las heridas que el sujeto le propinó.

“Una cirugía de cráneo, era la más riesgosa, pero gracias a Dios ya se está recuperando. Nos dicen que hacen falta algunas cirugías, pero son menos riesgosas”, explicó Giovany Rincón, tío de la víctima.

Karina había denunciado a su atacante

No obstante, las alarmas ya se habían encendido ya que Karina denunció a su expareja por violencia intrafamiliar y maltrato, antes de que ocurriera el aterrador ataque. Por esto, los familiares de la víctima manifestaron su preocupación ya que dichas denuncias habrían anticipado el grave hecho.

“Si se hubiera prestado atención inicial a las denuncias que ella había realizado, considero yo que se habría podido evitar esta tragedia”, explicó una familiar de Karina.

Así mismo, familiares y conocidos de la víctima se tomaron la calle para realizar una velatón por su salud ya que manifestaron que este hecho no puede quedar impune ante la justicia.

“Esperamos que hagan justicia porque esto llegó a un término en el que mi sobrina está en un estado crítico. Cuando hay una denuncia no podemos esperar hasta estos momentos tan drásticos”, finalizó el tío de Karina.

Casos de violencia hacia mujeres en Colombia

No obstante, el panorama a nivel nacional no deja de ser grave ya que, según el Observatorio de Feminicidios, en lo que va del 2025 se han presentado 564 crímenes en contra de la mujer.