CANAL RCN
Colombia

¿El abrazo de la muerte? Hombre fingió acercarse a su pareja para apuñalarla en Riohacha

No contento con dejarla malherida, estalló su celular contra el suelo y se dio a la fuga.

Foto: captura de pantalla
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
10:01 a. m.
Hay preocupación en Riohacha, tras revelarse el video con la agresión registrada contra una mujer en un local comercial del sector del mercado viejo, en la capital del departamento de La Guajira.

En la grabación de seguridad se aprecia cuando el agresor le quita el teléfono a su víctima, con quien habría mantenido una relación sentimental, lo revisa y luego regresa al mostrador para tomar un cuchillo y amenazarla.

La mujer logra controlarlo por un momento y en “señal de arrepentimiento” la abraza, para tomar el cuchillo mientras estaba desprevenida y apuñalara en repetidas ocasiones.

Le importó poco o nada que otras personas estuvieran realizando sus compras en el local y, no contento con la agresión, volvió a tomar el celular de la víctima y lo estalló contra el suelo, antes de darse a la fuga.

El caso es investigado por las autoridades:

La mujer logró sobrevivir el ataque y con la ayuda de habitantes del sector fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde ha sido tratada, bajo pronóstico reservado.

Mientras, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, que investigan lo ocurrido y tratan de dar con el responsable, al que medios locales habrían identificado como mecánico de profesión y expareja de la víctima.

Al ser encontrado tendrá que enfrentarse a los delitos de lesiones personales, violencia de género e intento de feminicidio.

Violencia de género en Riohacha aumentó dramáticamente en los últimos años:

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE) Riohacha pasó de registrar 10 casos de violencia de género en el 2020 a 106 en 2023.

En cuatro años, fueron 192 episodios que, al igual que el del local comercial en el sector del mercado viejo, encendieron una alarma entre las autoridades locales, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y habitantes de la capital del departamento.

