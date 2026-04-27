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Bogotá impulsa cambio clave para motociclistas con campaña “Más lento, más pro”

Bogotá lanza la campaña “Más lento, más pro” para motociclistas, una estrategia que busca reducir accidentes y cambiar la forma de conducir en la ciudad.

Bogotá impulsa cambio clave para motociclistas con campaña “Más lento, más pro”
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

abril 27 de 2026
07:03 a. m.
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En medio de un panorama preocupante por la siniestralidad vial, la ciudad de Bogotá presentó una nueva campaña dirigida a motociclistas que busca cambiar la forma en la que se percibe la conducción.

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Bajo el nombre “Más lento, más pro”, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) apuesta por una estrategia pedagógica que prioriza el control, la técnica y las decisiones responsables por encima de la velocidad.

¿En qué consiste el reto “Más lento, más pro”?

La iniciativa propone un formato innovador: una competencia en la que gana quien recorra tres pistas en el mayor tiempo posible, sin perder el equilibrio ni el control de la motocicleta. Lejos de premiar la rapidez, el objetivo es demostrar que la verdadera destreza está en la precisión.

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Durante el año se realizarán varias válidas eliminatorias, donde se elegirán los mejores participantes para una gran final que se llevará a cabo en octubre, en el marco del Día del Motociclista, dentro de la XX Semana de la Seguridad Vial.

Cada jornada contará con tres pistas de baja velocidad, diseñadas con distintos niveles de dificultad para evaluar las habilidades de los conductores. Además, el reto tendrá cuatro categorías: mujeres novatas, mujeres expertas, hombres novatos y hombres expertos, según el tiempo de experiencia con la licencia.

Una respuesta a las cifras de siniestralidad

Esta estrategia surge en un contexto alarmante. En lo corrido de 2026, más de 190 personas han fallecido en siniestros viales en Bogotá, lo que representa un aumento del 19 % frente al año anterior. De ese total, el 43 % corresponde a motociclistas.

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“Queremos romper el imaginario que ir rápido es sinónimo de habilidad. Por el contrario, un buen motociclista es quien domina su vehículo, toma decisiones seguras y protege la vida en la vía”, afirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Con “Más lento, más pro”, la ciudad refuerza su compromiso con la seguridad vial e invita a todos los actores a entender que, en la vía, siempre será más importante llegar bien que llegar primero.

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