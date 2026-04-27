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Una menor herida dejó explosión de un vehículo que iba a ser usado para ataque en El Plateado, Cauca

La camioneta explotó prematuramente cuando se dirigía hacia la fuerza pública.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
07:07 a. m.
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En la madrugada de este lunes 27 de abril se registró una explosión en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia. La detonación habría afectado inicialmente al menos a diez viviendas de la zona.

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Según información preliminar, disidencias de las Farc del Frente Carlos Patiño habrían preparado una camioneta especialmente adaptada con rampas diseñadas para lanzar cilindros bomba. El vehículo se dirigía hacia el sector donde se encuentra acantonada una base del Ejército Nacional cuando, explotó de manera prematura.

La explosión causó heridas a una menor de 14 años y daños considerables en la zona residencial del corregimiento.

El municipio de Argelia ha sido históricamente una zona de influencia de grupos armados ilegales. El Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc mantiene presencia en varios corregimientos de la región.

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