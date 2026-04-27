Habitantes denuncian que delincuentes se hacen pasar por empleados del Acueducto en Kennedy

Las denuncias de inseguridad llegan esta vez desde el barrio Villa Claudia, en la localidad de Kennedy, y se extienden a sectores como Villa Adriana, Fundadores y La Llanura.

Los habitantes aseguran que la presencia de obras de Transmilenio por la Avenida 68 y del metro sobre la Avenida Primero de Mayo suele ser aprovechada por delincuentes que se hacen pasar por funcionarios públicos para ingresar a las viviendas y cometer robos.

“Debido a los cortes de agua y que está llegando sucia y con baja presión, llegaron personajes con prendas de la empresa de acueducto y pidieron entrar a verificar la presión y la calidad del agua. Entraron, los amordazaron y le robaron las propiedades, electrodomésticos en general, y los dejan amarrados y amordazados en la casa”, contó a Noticias RCN un vecino sobre cómo un residente fue víctima de este modus operandi.

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Recomendaciones del Acueducto de Bogotá

Ante estos hechos, Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, advirtió sobre la necesidad de verificar la autenticidad de las visitas técnicas.

“Recomendamos verificar siempre la autenticidad de las visitas a través de la Acualínea 116. Recuerde que la empresa solo programa visitas al interior de los hogares en casos de desviaciones en el consumo o por solicitud del usuario y estas siempre son notificadas previamente”, explicó Avendaño.

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Los vecinos también reportan el robo de tapas de alcantarilla y de señales de tránsito. Wilson Pacavita, miembro de los frentes de seguridad, denunció: “Se han robado más de 20 tapas en los barrios de la localidad de Kennedy. Lo triste es que llegan con prendas y con todos los elementos representando las entidades que tienen obras en el sector o de la alcaldía mayor”.

Inseguridad también en Soacha

La preocupación por la delincuencia no se limita a Kennedy. En el municipio de Soacha, un habitante de calle con aparentes trastornos mentales atacó con arma blanca a dos personas en plena vía pública. Por fortuna, el agresor fue detenido por las autoridades.

Los residentes de Bogotá y municipios vecinos insisten en que la inseguridad se ha convertido en un problema cotidiano y llaman a la ciudadanía a mantenerse alerta.