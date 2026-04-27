Atroz ataque en Jamundí: disidencias quemaron un camión con pollos vivos en la vía Villa Paz - Timba

Una nueva ola de violencia terrorista sacude el suroccidente de Colombia. En las últimas horas, hombres armados obligaron al conductor de un camión que transportaba aves de corral a atravesar su vehículo en la vía Río Claro, entre los corregimientos de Villa Paz y Timba, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Minutos después, incendiaron el camión con los animales vivos en su interior. En el lugar, el grupo armado ilegal dejó grafitis con la palabra Farc, por lo que las autoridades señalan a las disidencias como responsables.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que el departamento está de luto ante la cruel arremetida terrorista en la región: "aquí murieron personas inocentes, que murieron sueños, familias, gente que no tenía nada que ver con este conflicto".

Toro explicó que estos actos de violencia son ejecutados por "delincuentes que se están surtiendo del narcotráfico y la minería ilegal".

La violenta arremetida contra el Valle del Cauca

De acuerdo con la gobernadora, la escalada de violencia responde a la recuperación del control territorial por parte del Estado:

"Cuando entra el Estado, cuando entra la institucionalidad, cuando entra el Ejército a la zona alta de Jamundí, inmediatamente empiezan los actos terroristas.

Asimismo, reveló que en 2025 el Valle del Cauca registró 61 actos terroristas, siete de ellos en Cali, mientras que en lo que va de 2026 se han evitado cuatro atentados contra la capital vallecaucana, el más reciente se concretó este 24 de abril.

Dilian Francisca Toro señaló que la violencia afecta tanto al Valle del Cauca como al Cauca "porque es que la coca está sembrada en el norte del Cauca y en el sur del Valle".

Toro fue enfática al señalar que “la paz total ha sido un fracaso, porque ellos tomaron ese cese al fuego para fortalecerse". Explicó, además, que durante ese período los grupos armados construyeron carreteras ilegales, estaciones de gasolina clandestinas y expandieron los cultivos de coca y la minería ilegal.

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Las medidas de seguridad en Valle tras ola de atentados terroristas

En cuanto a las medidas adoptadas, la gobernadora anunció una intervención integral coordinada con el Ministerio de Defensa que incluye sustitución de cultivos, operaciones contra la minería ilegal en el Naya, y la creación de una burbuja de inteligencia dedicada exclusivamente a la persecución de cabecillas como los de las disidencias de la Jaime Martínez, identificado como responsable de gran parte de la violencia en la región.

Toro confirmó que llegarán muchos más pelotones al Valle del Cauca y al Cauca para reforzar la operación ‘Escudo del Norte’, además de tecnología antidrones, drones y horas de vuelo financiadas por el departamento.

La gobernadora reconoció que uno de los problemas fundamentales es que "las capacidades tecnológicas las tienen ellos, porque ellos tienen la plata, ellos tienen la coca, tienen la minería, entonces por supuesto tienen muchos más recursos para comprar tecnología".