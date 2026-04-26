Atentado en la Panamericana dejó un cráter de 80 metros y 19 muertos: así avanza la reapertura de la vía

El departamento del Cauca atraviesa horas de profundo dolor tras el atentado que sacudió la vía Panamericana.

A un día de la explosión, la escena sigue marcada por la destrucción total de la carretera, un número creciente de víctimas y un operativo contrarreloj para restablecer el tránsito en este corredor.

¿Cómo está la vía Panamericana tras el atentado que dejó 19 muertos?

En el punto exacto donde ocurrió la explosión, la dimensión del ataque sigue siendo impactante. El artefacto instalado por disidencias dejó un cráter de proporciones gigantescas, con una profundidad cercana a los 80 metros.

Desde la parte alta de la montaña, a la misma distancia del epicentro, aún se observan restos del pavimento, fragmentos de asfalto y escombros que fueron expulsados por la fuerza de la detonación.

La vía Panamericana, que permaneció completamente cerrada durante 24 horas, empieza a recuperar su movilidad de manera parcial.

Gracias a un trabajo intensivo del concesionario vial, el enorme hueco fue rellenado de forma provisional, lo que ha permitido que algunos vehículos vuelvan a circular.

Sin embargo, la reapertura es limitada. En la parte baja del tramo afectado, el tránsito se habilitó únicamente en sentido norte-sur, hacia Popayán.

El carril contrario, en dirección hacia Cali, permanece restringido debido a la inestabilidad del terreno, que requiere intervenciones constantes, especialmente por el peso de los vehículos de carga. Además, la alcantarilla que existía en el punto de la explosión fue completamente destruida, por lo que será necesario reconstruirla.

Aumentó el número de víctimas del atentado en la vía Panamericana

Mientras avanzan las labores en la vía, el drama humano sigue creciendo. El número de víctimas fatales aumentó a 19 personas, consolidando este hecho como uno de los atentados más letales registrados recientemente en el centro del Cauca.

A esto se suman decenas de heridos, varios de ellos en estado crítico, quienes permanecen en unidades de cuidado intensivo en hospitales de Popayán, Piendamó y Santander de Quilichao.

El subdirector científico del Hospital San José, René Zúñiga, detalló la situación de los pacientes que ingresaron tras la emergencia:

Llegaron 13 pacientes, de los cuales 3 ingresaron a cuidados intensivos y lastimosamente una de ellos falleció en horas de la madrugada.

El balance de heridos también fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló la gravedad del ataque y su impacto en la población civil:

Pero también hay 47 heridos víctimas, 38 del lamentablemente atentado terrorista en el túnel, en el río, de los cuales hay 5 menores dentro de esos heridos. También un ataque criminal en el sur del Valle del Cauca, donde hubo 8 heridos, uno de ellos menor de edad y también un soldado de la patria herido.

Frente a esta situación, el departamento del Cauca entró oficialmente en duelo. El gobernador Octavio Guzmán decretó tres días de luto en memoria de las víctimas.

En paralelo, la presencia de la fuerza pública se ha intensificado en la zona. Durante la mañana se realizaron sobrevuelos de aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial, mientras helicópteros del Ejército continúan patrullando el área para garantizar la seguridad y monitorear la situación.