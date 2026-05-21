Qué pasó con Francisco Bolívar y por qué preocupa su salud: Fabián Ríos pidió oraciones

Una publicación del actor Fabián Ríos provocó preocupación entre seguidores de la televisión colombiana. El artista compartió varios mensajes dedicados a Francisco Bolívar, en los que pidió oraciones por su bienestar y dejó ver que estaría atravesando una situación delicada relacionada con su salud.

Las palabras de Fabián Ríos generaron conversación en redes sociales, ya que el actor Francisco Bolívar fue reemplazado en una producción televisiva en pleno rodaje.

¿Qué pasó con el actor Francisco Bolívar?

Fabián Ríos publicó un emotivo mensaje en Instagram, donde evitó entrar en detalles, pero insistió en que su amigo necesita apoyo y tranquilidad.

Lejos de confirmar rumores directamente, el actor habló desde un tono íntimo y protector. En sus publicaciones repitió que lo importante en este momento es que Francisco Bolívar “esté sano y feliz”, algo que muchos usuarios interpretaron como una señal de que el actor estaría enfrentando problemas de salud mental.

Foto: FB Fabián Ríos

Las imágenes compartidas por Ríos, abrazando y acompañando a Bolívar, aumentaron la preocupación entre seguidores y colegas del medio, quienes comenzaron a enviar mensajes de respaldo.

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El tema tomó aún más fuerza luego de que el periodista Carlos Ochoa afirmara en redes que el actor habría sido apartado de una serie televisiva mientras avanzaban las grabaciones de la producción.

¿Qué se sabe sobre la salida de Francisco Bolívar de la televisión?

Versiones cercanas al entretenimiento aseguran que la decisión estaría relacionada con un proceso personal que requeriría acompañamiento especial y por tal motivo fue reemplazado por David Trejos, en medio de las grabaciones.

En medio de la incertidumbre, las publicaciones de Fabián Ríos terminaron abriendo una conversación más amplia sobre salud mental en el mundo artístico. Varios usuarios destacaron la importancia de hablar del tema sin estigmas y de acompañar emocionalmente a quienes atraviesan momentos difíciles.

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Por ahora, el actor no se ha pronunciado públicamente sobre su situación. Mientras tanto, en redes sociales continúan multiplicándose los mensajes de apoyo y expectativa sobre su recuperación y eventual regreso a la pantalla.