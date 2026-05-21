Capturan a 'Los Olivares' en Usme: instrumentalizaban niños para vender droga en colegios y parques

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon a la banda delincuencial conocida como ‘Los Olivares’, señalada de operar una red de microtráfico en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, la estructura utilizaba incluso a menores de edad para esconder y vender estupefacientes en parques, bares y entornos escolares.

El operativo se desarrolló tras una investigación de ocho meses liderada por la Sijín, que incluyó seguimientos, vigilancia a inmuebles y la infiltración de un agente encubierto. Como resultado, se realizaron 12 diligencias de allanamiento en sectores como Santa Librada, Yomasa, La Andrea, La Cabaña, Puerta al Llano y Olivares, donde fueron capturados seis hombres y dos mujeres.

Según la investigación, la organización criminal transportaba marihuana, bazuco y cocaína desde la localidad de Santa Fe hasta Usme utilizando taxis y buses del Sistema Integrado de Transporte Público para evitar controles policiales. Posteriormente, los estupefacientes eran almacenados y dosificados en viviendas utilizadas como centros de acopio clandestinos.

¿Cómo operaba la banda ‘Los Olivares’ en el sur de Bogotá?

Las autoridades establecieron que los integrantes de esta estructura coordinaban las entregas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales. Además, expendían drogas en establecimientos abiertos al público, parques y alrededores de instituciones educativas, lo que aumentó la preocupación de las autoridades por el impacto del microtráfico en menores de edad y comunidades vulnerables.

De acuerdo con el informe oficial, algunos integrantes instrumentalizaban a sus propios hijos menores de edad para ocultar y comercializar las sustancias ilícitas. Entre los capturados figuran alias ‘Pepa’ y ‘Vanesa’, señaladas de administrar zonas de distribución, mientras que alias ‘Flaco’, ‘Tato’, ‘Andrés’ y ‘El Mono’ serían los encargados de la venta de droga en comercios y entornos escolares.

La investigación también determinó que la estructura estaría relacionada con al menos dos homicidios de integrantes de bandas rivales, lo que fortaleció las pruebas presentadas por las autoridades durante el proceso judicial.

¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos en Usme?

Durante las acciones operativas, la Policía incautó más de nueve kilos de marihuana, cerca de siete kilos de cocaína, 32 millones de pesos en efectivo y varios dispositivos móviles que ahora serán analizados dentro de la investigación.

Las autoridades señalaron que los capturados deberán responder por delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y utilización de menores para actividades ilícitas. Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.