James recibió fuerte respaldo de Dudamel: ¿Por qué el '10' merece trato diferente?

Rafael Dudamel volvió a poner a James Rodríguez en el centro del debate futbolero. El técnico venezolano salió públicamente en defensa del capitán de la selección Colombia y cuestionó las críticas sobre quienes critican su presente deportivo y su lugar rumbo al Mundial 2026.

Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con AS Colombia y rápidamente provocaron reacciones entre hinchas en donde enfatizó en darle un trato diferencial hacia figuras como James.

¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre James Rodríguez?

Más que hablar de estadísticas o minutos jugados, Dudamel centró su argumento en el peso futbolístico del volante colombiano dentro de la selección.

El entrenador aseguró que Colombia se convierte en un equipo “más previsible y controlable” cuando James no está en cancha o no atraviesa un buen momento físico. Para él, el talento del ‘10’ sigue siendo determinante en partidos grandes, incluso cuando no llega con continuidad desde sus clubes.

Durante la conversación, el técnico también criticó la idea de medir a todos los jugadores bajo los mismos parámetros. Según explicó, las figuras con jerarquía mundial requieren un manejo distinto dentro de cualquier selección.

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Sin mencionar nombres, Dudamel dejó claro que para él, el fútbol colombiano todavía no tiene un reemplazo natural con las características de James Rodríguez.

¿Por qué sigue el debate sobre James en la selección Colombia?

La discusión alrededor del mediocampista se intensificó en los últimos meses por su irregular continuidad a nivel de clubes y por las dudas sobre su estado físico rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, cada convocatoria vuelve a demostrar el impacto que genera su presencia en la Selección Colombia, tanto dentro como fuera de la cancha. Para muchos técnicos y exjugadores, su experiencia en torneos internacionales sigue siendo un valor difícil de reemplazar.

Dudamel insistió en que limitar el análisis únicamente a los minutos disputados es desconocer la influencia que tienen jugadores capaces de cambiar partidos con una acción puntual.

Además, señaló que Colombia debe aprender a gestionar mejor a sus futbolistas diferentes si quiere consolidarse competitivamente a nivel internacional.

Las declaraciones del entrenador del Deportivo Cali reactivaron una discusión que divide opiniones entre aficionados: mientras algunos creen que James todavía es imprescindible, otros consideran que la selección necesita abrir espacio a una nueva generación.