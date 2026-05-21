Dictamen de Medicina Legal reveló la causa de muerte de Yulixa Toloza: la dejaron morir en la estética

En las últimas horas, en primicia, La FM conoció el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinó que Yulixa Consuelo Toloza falleció por una embolia pulmonar tras someterse a una cirugía en un centro estético ilegal ubicado en Venecia, sur de Bogotá.

De acuerdo con el informe de los estudios patológicos practicados al cuerpo de la mujer de 52 años, el fallecimiento ocurrió dentro del establecimiento clandestino donde le practicaron una lipólisis láser el pasado 13 de mayo.

La ventana de muerte de Yulixa Toloza coincide con la cronología de la reconstrucción de los hechos. La mujer fue vista por última vez con vida, por una de sus amigas, sobre las 4:00 de la tarde.

¿De qué murió Yulixa Toloza tras una ‘lipo’ en una clínica de garaje?

El dictamen forense, señala explícitamente que Yulixa Toloza murió por una embolia pulmonar.

Se trata de una condición que provoca el bloqueo súbito de una arteria de los pulmones que se presenta, en la mayoría de los casos, por un coágulo de sangre.

La situación en la que despertó del procedimiento Yulixa Toloza es considerada como una emergencia médica grave que requería atención inmediata, lo que habría podido evitar su muerte.

El deterioro de salud de la mujer se produjo luego de someterse a una lipólisis láser en un centro estético clandestino del sur de Bogotá, donde sufrió una grave afectación pulmonar que no fue atendida y que acabó con su vida, después de varias horas de agonía.

La reconstrucción de los hechos indica que poco después de la 1:00 de la tarde Yulixa salió de la cirugía.

Yulixa Toloza murió dentro de la estética por falta de atención médica

Una de las amigas de Yulixa Toloza, quien estuvo con ella durante el procedimiento, aseguró que hasta las 4:00 de la tarde la vio con vida.

La razón por la cual abandonó el centro estético fue porque el personal del lugar le pidió "un cambio de ropa porque Yulixa se había hecho chichí".

Además, le pidieron otros implementos como medias antiflebíticas, requiriendo que ella saliera del lugar, dejándola sola. Cuando regresó sobre las 7:00 de la noche el lugar estaba completamente cerrado y nadie le dio razón de Yulixa.

Sin embargo, a las 7:44 p.m. la dueña de la estética, su esposo y el falso cirujano sacaron arrastrada a Yulixa y la ingresaron a un vehículo que apareció varios días después en Cúcuta, Norte de Santander.

La cronología de lo que sucedió con la mujer se relaciona directamente con el informe de la necropsia que confirma que Yulixa Toloza murió dentro de la clínica de garaje donde se practicó el procedimiento.

Botaron el cuerpo de Yulixa Toloza en tiempo récord

El cuerpo de Yulixa Toloza fue encontrado a un costado de una vía, en una zona boscosa de la vereda La Naveta, entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Se trata de una zona ubicada a dos horas y media de Bogotá y que, de acuerdo con las cámaras de seguridad de los peajes por los que pasaron los asesinos, el tiempo de ida y de regreso fue de aproximadamente 30 minutos, lo que significa que en ese rango de tiempo se deshicieron del cuerpo de la víctima.

El testimonio de los dos primeros capturados reveló que la dueña de la estética, María Fernanda Delgado, pagó $800.000 por desaparecer el vehículo.

Los capturados por el crimen de Yulixa Toloza

La Fiscalía también reveló detalles sobre la participación de los ciudadanos venezolanos Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales, quienes fueron capturados luego de encontrarse el vehículo en el que presuntamente habría sido trasladado el cuerpo de Yulixa Toloza.

La investigación señala que la orden para movilizar el automóvil habría sido dada por María Fernanda Delgado, señalada como propietaria de la estética Beauty Láser.

Las autoridades indicaron que, supuestamente, se ofrecieron $800.000 pesos para cubrir los gastos de transporte y movilización del vehículo.

El informe de Medicina Legal será utilizado como prueba clave dentro del proceso por delitos como homicidio agravado, desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Además, el dictamen será anexado como evidencia en la solicitud formal de extradición que la Fiscalía elevará ante las autoridades venezolanas contra otros implicados en los hechos que rodearon la muerte de Yulixa Toloza.