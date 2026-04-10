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El fenómeno de El Niño se acerca y autoridades piden tomar medidas en Bogotá

Se espera que, con medidas, no se requiera retomar el racionamiento de agua que hubo entre abril de 2024 y 2025.

Fenómeno de El Niño en el río Bogotá.
Fenómeno de El Niño en el río Bogotá. Foto: CAR.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 10 de 2026
11:23 a. m.
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En junio, está previsto que comience el fenómeno de El Niño, el cual podría extenderse durante seis meses.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que el fenómeno se consolidará entre junio y agosto, acorde a las proyecciones internacionales. Muestra de ello, por ejemplo, las lluvias bajarían considerablemente desde abril hasta agosto en las regiones Pacífica, Caribe y Andina.

El fenómeno de El Niño duraría seis meses desde junio

La situación meteorológica se sentirá en Bogotá y la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) se está preparando, especialmente teniendo en cuenta el antecedente que hubo hace un par de años con el agua y los embalses.

En sus estimaciones, apunta que la cuenca del río Bogotá, la cual abastece a 12 millones de personas, podría tener desabastecimiento hídrico. Por eso, se recomendó la puesta en marcha de planes de uso eficiente y ahorro de agua, así como planes alternativos de suministro.

La CAR fue clara en evitar lo de 2024: el racionamiento de agua. Las autoridades precisan que este fenómeno podría tener una intensidad del 62 %, superior a la de hace dos años y que, por ende, tendría efectos de mayor notoriedad.

¿El fantasma del racionamiento se asoma?

Para que el río Bogotá cuente con capacidad suficiente, requiere de las lluvias y, ante la falta de estas, se necesitan tomar medidas a dos meses de que comience la temporada.

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El racionamiento fue una medida impulsada entre abril de 2024 y 2025. Para ese momento, el abastecimiento en los embalses estaba crítico, por lo cual el acceso al recurso se tuvo que limitar a un marco distribuido en nueve turnos por zonas (incluyendo algunas de los municipios aledaños).

Durante los 12 meses, el ahorro fue de 9.79 % promedio en Bogotá, Soacha, Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá. El embalse que más le suministra agua a la capital es el sistema Chingaza, el cual recibió 40 millones de metros cúbicos de agua gracias a la restricción.

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