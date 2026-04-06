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VIDEO | Imprudencia de un conductor provocó violento accidente con una moto en Pasto: huyó a toda velocidad

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo realizó una maniobra prohibida y chocó contra una motoa.

Valentina Bernal

junio 04 de 2026
11:22 a. m.
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En Pasto, las autoridades buscan al conductor de un automóvil que quedó grabado en video cuando, presuntamente, provocó un grave accidente de tránsito y luego abandonó la escena sin prestar ayuda a las víctimas.

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El hecho ocurrió en una vía de la ciudad y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Vehículo provocó fuerte accidente con una moto en vía de Pasto

Según se observa en la grabación, varios vehículos transitaban con normalidad cuando apareció un automóvil negro que se desplazaba a una velocidad considerable. Instantes después, el conductor redujo la marcha con la intención de cambiar de dirección.

Sin embargo, cuando intentó realizar un giro en U de manera repentina, no advirtió que detrás se aproximaba una motocicleta que circulaba por su carril sin contratiempos.

La motocicleta no tuvo tiempo suficiente para frenar o esquivar el vehículo. El impacto fue inevitable y provocó que las dos mujeres que viajaban en ella salieran expulsadas varios metros sobre la vía.

Conductor que causó accidente en Pasto no prestó ayuda y huyó

Los hechos captados por la cámara evidencian la fuerza de la colisión. Incluso, uno de los cascos terminó sobre el parabrisas del automóvil tras el impacto.

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Lo que más ha generado rechazo es que, segundos después del accidente, el conductor aceleró y abandonó el lugar sin verificar el estado de las víctimas ni brindar algún tipo de asistencia.

¿Cuál es el estado de las mujeres que iban en la motocicleta?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones de consideración y recibieron atención médica.

Afortunadamente, las autoridades señalaron que las mujeres se recuperan sin mayores complicaciones, aunque continúan bajo observación y seguimiento médico.

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Por otro lado, la huida del conductor después del accidente ha despertado múltiples interrogantes. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la persona que iba al volante podría haber estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Por esta razón, los organismos de tránsito y las autoridades judiciales adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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