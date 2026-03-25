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Pese a incremento en las lluvias, Ideam advierte que podría haber un fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026

Junto al director de la UNGRD, Carlos Carillo, también advirtieron que en lo que va del año las lluvias han dejado 155.000 familias damnificadas.

Foto: UNGRD
Foto: UNGRD

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
09:08 a. m.
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El 2026 podría ser un año de extremos. Mientras en el primer trimestre se registró un comportamiento atípico, marcado por las lluvias, incluso antes de la temporada invernal, para el segundo semestre las condiciones climáticas podrían evolucionar hacia un fenómeno de El Niño, que no se registra desde finales del 2023 e inicios del 2024.

Así lo advirtió la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, en rueda de prensa, junto a representantes de la Autoridad Marítima Colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:

“Hay, efectivamente, una variabilidad climática en todo el país (…) el comunicado de ‘más lluvias’ que publicamos se refiere a lo que suele ocurrir históricamente durante el mes de marzo y hasta mayo, cuando empiezan a aumentar las precipitaciones, especialmente en la región Andina y la región Caribe”; sin embargo, el fenómeno de El Niño podría regresar en la segunda mitad del año, como advirtió a inicios de mes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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El número de familias damnificadas aumentó casi en un 700%

Antes de un eventual fenómeno de El Niño, el país se enfrentará a la que, históricamente, se ha considerado la primera temporada de lluvias, en un momento en el que se registran 155.000 familias damnificadas por cuenta del frente frío que, a finales de febrero e inicios de marzo, golpeó a la región.

En palabras del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, “en 2026 tenemos ya más de 600 emergencias que se han registrado en 328 municipios de 24 departamentos. Esto ha dejado un saldo de 155.000 familias damnificadas, lo cual es sustancialmente mayor al año anterior, cuando, para este momento del año, teníamos apenas 23.000 familias damnificadas”.

Además, informó que “los departamentos que se han visto más afectados en cuanto al número de eventos han sido el Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Nariño, Cauca y Córdoba. Han concentrado el mayor número de afectaciones, en las cuales predominan los movimientos en masa, las inundaciones, los vendavales y las crecientes súbitas”.

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Un llamado a prepararse:

Sea lluvia, el fenómeno de El Niño o uno tras el otro, el director Carrillo hizo un llamado a las autoridades locales a prepararse y no escatimar a la hora de prevenir desastres por los cambios de clima.

En concreto, aconsejó “a los consejos municipales de gestión del riesgo y a los alcaldes activar sus planes de contingencia, monitorear los puntos críticos y asegurar los recursos para los fondos territoriales de gestión del riesgo”.

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