CANAL RCN
Deportes

Video: Así fue agredido José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, tras el ascenso del equipo

Video muestra cómo José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, fue agredido por hinchas tras el ascenso del equipo.

Video: Así fue agredido José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, tras el ascenso del equipo
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
09:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que debía ser una noche histórica para el Cúcuta Deportivo terminó empañada por un episodio lamentable.

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división
RELACIONADO

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división

Tras confirmarse el ascenso del equipo a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, un hecho que marca el regreso del club después de cinco años, el presidente de la institución, José Augusto Cadena, fue agredido por un grupo de hinchas en el estadio General Santander.

La celebración, que había llenado de alegría las tribunas y el campo de juego, se convirtió en un momento de tensión que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El momento de caos en pleno festejo

Según los videos registrados por aficionados, Cadena descendió al terreno de juego para unirse a la celebración de jugadores y cuerpo técnico.

¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!
RELACIONADO

¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!

Sin embargo, al mismo tiempo se produjo una invasión de hinchas que, lejos de sumarse al festejo, empezaron a perseguir al dirigente.

Las imágenes muestran cómo el presidente del club ‘motilón’ fue acorralado y obligado a correr mientras recibía empujones, insultos y agresiones directas.

Pese a estar acompañado por un pequeño grupo de escoltas, Cadena no logró evitar que varios aficionados intentaran patearlo y golpearlo en medio del caos.

Una mancha en la noche del ascenso rojinegro

Para muchos seguidores, el episodio empañó un logro que debía vivirse con orgullo y respeto. “La felicidad del ascenso no puede justificar ningún acto de violencia”, expresaron varios aficionados en redes sociales, condenando lo ocurrido.

Hombre resulta herido tras ataque con granada en el barrio Carlos Pizarro, en Cúcuta
RELACIONADO

Hombre resulta herido tras ataque con granada en el barrio Carlos Pizarro, en Cúcuta

El club no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente, pero las imágenes dejaron una reflexión clara: el comportamiento de una minoría no puede opacar el esfuerzo deportivo del equipo ni poner en riesgo la integridad de dirigentes o jugadores.

El ascenso del Cúcuta debía ser una fiesta completa, pero terminó dejando una de las postales más preocupantes de la jornada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división

Cúcuta Deportivo

Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica

James Rodríguez

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez

Otras Noticias

ELN

Cayó en España alias Mono Gerly, fugitivo colombiano e integrante del ELN

Alias Mono Gerly habría llegado a ocupar el cargo de tercer cabecilla del Comando Central, posición desde la cual coordinaba complejas operaciones económicas destinadas a legalizar recursos producto de actividades ilícitas.

Bogotá

Indumil asegura que no hubo riesgo tras incidente con material explosivo en carretera hacia Sibaté

Según los primeros reportes, la carrocería presentó una fractura estructural que fue atendida de manera inmediata.

Viral

“No ha sido sencillo”: Valentina Ferrer revela por qué no fue al concierto de J Balvin

Alimentos

¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas

Dólar

Dólar en Colombia volvió a subir este 3 de diciembre y llegó a su nivel más alto en varios días