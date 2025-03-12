Video: Así fue agredido José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, tras el ascenso del equipo

Lo que debía ser una noche histórica para el Cúcuta Deportivo terminó empañada por un episodio lamentable.

Tras confirmarse el ascenso del equipo a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, un hecho que marca el regreso del club después de cinco años, el presidente de la institución, José Augusto Cadena, fue agredido por un grupo de hinchas en el estadio General Santander.

La celebración, que había llenado de alegría las tribunas y el campo de juego, se convirtió en un momento de tensión que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El momento de caos en pleno festejo

Según los videos registrados por aficionados, Cadena descendió al terreno de juego para unirse a la celebración de jugadores y cuerpo técnico.

Sin embargo, al mismo tiempo se produjo una invasión de hinchas que, lejos de sumarse al festejo, empezaron a perseguir al dirigente.

Las imágenes muestran cómo el presidente del club ‘motilón’ fue acorralado y obligado a correr mientras recibía empujones, insultos y agresiones directas.

Pese a estar acompañado por un pequeño grupo de escoltas, Cadena no logró evitar que varios aficionados intentaran patearlo y golpearlo en medio del caos.

Una mancha en la noche del ascenso rojinegro

Para muchos seguidores, el episodio empañó un logro que debía vivirse con orgullo y respeto. “La felicidad del ascenso no puede justificar ningún acto de violencia”, expresaron varios aficionados en redes sociales, condenando lo ocurrido.

El club no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente, pero las imágenes dejaron una reflexión clara: el comportamiento de una minoría no puede opacar el esfuerzo deportivo del equipo ni poner en riesgo la integridad de dirigentes o jugadores.

El ascenso del Cúcuta debía ser una fiesta completa, pero terminó dejando una de las postales más preocupantes de la jornada.