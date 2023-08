Caso Luz Mery Tristán: el sentido homenaje que realizaron en el centro deportiva que dirigía

El asesinato de la patinadora profesional Luz Mery Tristán, en manos de su pareja sentimental, ha conmocionado a todo el país durante los últimos días. Los testimonios más cercanos e importantes de este caso son los de sus hijos, quienes han expresado su asombro y tristeza por lo ocurrido.

Noticias RCN habló con la hija de la víctima, Valentina Valencia Tristán, quien narró cómo vivió el momento en el que recibió la trágica noticia y el homenaje que han hecho sus familiares y personas cercanas para recordarla.

“Me llega la llamada y me dice Osquitar: ‘Valen, algo le pasó a tu mamá’ (...) Escuchaba a Mario atrás, que es mi hermano mayor, llorando, y decía: ‘No, yo no le puedo decir’. Ahí dije: ‘La mató ¿verdad?’ y él dijo: ‘Sí’. Yo me quedé en shock”, señaló Valencia.

La joven explicó que la muerte de su madre era el mayor miedo que tenían ella y sus hermanos. Aunque fue algo predecible debido al trato violento y posesivo que tenía Gustavo Ricci -su pareja- hacia ella, nunca imaginaron que pudiera llegar hasta ese punto.

Por otra parte, Valencia argumentó que a pesar de lo difícil que ha sido asimilar esta situación, no guarda rencor y solo espera que se haga justicia.

“Yo no siento rabia ni odio y aunque sea estúpidamente difícil entender eso, yo siento que hoy mi mamá está en un mejor lugar”.

El sentido homenaje

La hija de la fallecida también afirmó que en el centro deportivo que lideraba su madre los entrenadores se han encargado de organizar una manera creativa, proactiva y muy bonita de recordar a la patinadora.

En el establecimiento pusieron una foto de Tristán junto a una vela y detrás de ella ubicaron el tablero en el que escriben la rutina de ejercicios que realizan todos los días.

Para una nueva jornada deportiva, crearon una rutina en la que cada letra del nombre de la víctima simbolizaba un ejercicio. Por ejemplo, la L de Luz representaba lazo; la Z, zancadas, hasta crear una secuencia completa.