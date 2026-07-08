Proyecto de energía solar en La Guajira llevará luz a más de 3.000 personas en zonas rurales

Mencionas la falta de fluido eléctrico en las regiones más apartadas de Colombia y cómo esto frena el desarrollo social. Para cambiar esta realidad, Soluna Energía, en alianza con AES Colombia y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), colidera el proyecto Sol-Kai, una ambiciosa iniciativa de energía solar en La Guajira que busca transformar la vida de miles de familias.

El proyecto contempla la instalación de 840 sistemas solares comunitarios (de los cuales ya se han implementado 550), diseñados específicamente para mejorar las condiciones de vida y dinamizar la economía de más de 3.000 personas en este departamento del norte del país.

La brecha del acceso a la energía en la Colombia rural

Mientras que en las principales ciudades y centros urbanos de Colombia la cobertura eléctrica alcanza un notable 98.7%, en las zonas rurales el acceso cae drásticamente al 75.9%. Esta disparidad deja a cerca de 1.4 millones de familias a oscuras o dependiendo de fuentes de energía costosas, ineficientes y contaminantes como las velas y el queroseno.

La situación es especialmente crítica en La Guajira. Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la pobreza multidimensional en esta región alcanza el 40%, mientras que la cobertura de energía apenas llega al 54.6%.

Con el fin de mitigar esta problemática, Soluna Energía replica el modelo exitoso que ya implementó en Vichada desde 2021, donde beneficia a más de 415 familias con el respaldo del fondo de inversión Acumen.

"Energía como Servicio": Un modelo innovador y sostenible

La viabilidad del proyecto Sol-Kai radica en su modelo de "Energía como Servicio" (Energy as a Service), operado mediante kits fotovoltaicos bajo la modalidad Pay-As-You-Go (pago por uso). Bajo este esquema, las familias rurales no deben asumir el costo de compra ni instalación de los paneles solares, sino que pagan tarifas flexibles y adaptadas a sus ingresos por la electricidad que consumen.

"Diseñamos una estructura de proyecto que permite al sector privado, tanto a inversionistas como a bancos, invertir en energización rural con tranquilidad y seguridad. Con este esquema estamos ampliando el número de familias que acceden a un servicio de energía asequible, estable y limpio", afirmó Daniel Vallejo, gerente general de Soluna.

Impacto real en la calidad de vida y la economía local

El impacto de la energía limpia en estas comunidades es inmediato. Un estudio de la consultora 60 Decibeles arrojó datos contundentes sobre los usuarios de Soluna:

El 89% afirmó haber tenido acceso a electricidad por primera vez gracias a la empresa.

El 91% reportó una mejora directa en su calidad de vida.

El 32% utiliza esta energía para impulsar pequeños negocios locales y actividades productivas.

!El crecimiento de esta iniciativa en La Guajira demuestra que ampliar el acceso a energía confiable y de calidad es una herramienta poderosa para generar oportunidades económicas y promover un desarrollo más inclusivo en las zonas rurales del país", afirma Jorge de Angulo, Director de Acumen Latinoamérica.

Al contar con más horas de luz, las familias guajiras pueden extender sus jornadas comerciales, domésticas o de estudio durante la noche, optimizando sus actividades diarias y abriendo la puerta al uso de electrodomésticos en zonas históricamente olvidadas por la red eléctrica tradicional.