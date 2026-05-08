Rescatan a hipopótamo recién nacido en estado crítico en Puerto Nare, Magdalena

Una cría de hipopótamo recién nacida fue rescatada en el municipio de Puerto Nare, Magdalena, luego de ser encontrada sin la compañía de su madre y con un delicado estado de salud.

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Rescatan a una cría de hipopótamo en estado crítico

El animal presentaba signos de deshidratación y desnutrición, por lo que requirió atención veterinaria de urgencia para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, el mamífero fue localizado por una familia de pescadores en el corregimiento La Sierra, donde permanecía atrapado entre unos arbustos.

Al notar que se encontraba completamente solo, los habitantes decidieron resguardarlo temporalmente mientras avisaban a las autoridades ambientales.

Aunque intentaron alimentarlo con leche y algunos vegetales, la entidad explicó que “los esfuerzos no eran suficientes para suplir las necesidades nutricionales de una cría recién nacida”, puesto que presentaba un avanzado cuadro de deshidratación.

Una vez el ejemplar quedó bajo la protección de Cornare, médicos veterinarios realizaron una valoración clínica que confirmó un avanzado estado de desnutrición.

Como primera medida, el equipo inició un proceso de estabilización mediante hidratación subcutánea antes de autorizar su traslado a un centro especializado.

Tras ser estabilizada, la cría fue remitida al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde actualmente permanece bajo el cuidado de un equipo veterinario especializado.

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“Posteriormente, el ejemplar fue remitido al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde actualmente recibe atención especializada por parte del equipo veterinario. Una vez supere su estado crítico y complete su proceso de recuperación, permanecerá bajo el cuidado de los profesionales del parque y hará parte de la colección de fauna exótica”.

Según el comunicado, el objetivo es que el animal supere la fase crítica de recuperación. Posteriormente, continuará bajo la custodia de los profesionales del parque y pasará a formar parte de la colección de fauna exótica de ese lugar.