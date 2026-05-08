CANAL RCN
Colombia

Rescatan a hipopótamo recién nacido en estado crítico en Puerto Nare, Magdalena

Una cría de hipopótamo fue rescatada en Puerto Nare tras ser encontrada sola y con signos de deshidratación y desnutrición.

Foto: Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
08:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una cría de hipopótamo recién nacida fue rescatada en el municipio de Puerto Nare, Magdalena, luego de ser encontrada sin la compañía de su madre y con un delicado estado de salud.

Autoridades incautaron más de 20 animales silvestres dentro de una universidad en Bogotá
RELACIONADO

Autoridades incautaron más de 20 animales silvestres dentro de una universidad en Bogotá

Rescatan a una cría de hipopótamo en estado crítico

El animal presentaba signos de deshidratación y desnutrición, por lo que requirió atención veterinaria de urgencia para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

De acuerdo con el comunicado emitido por Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, el mamífero fue localizado por una familia de pescadores en el corregimiento La Sierra, donde permanecía atrapado entre unos arbustos.

Al notar que se encontraba completamente solo, los habitantes decidieron resguardarlo temporalmente mientras avisaban a las autoridades ambientales.

Aunque intentaron alimentarlo con leche y algunos vegetales, la entidad explicó que “los esfuerzos no eran suficientes para suplir las necesidades nutricionales de una cría recién nacida”, puesto que presentaba un avanzado cuadro de deshidratación.

Una vez el ejemplar quedó bajo la protección de Cornare, médicos veterinarios realizaron una valoración clínica que confirmó un avanzado estado de desnutrición.

Como primera medida, el equipo inició un proceso de estabilización mediante hidratación subcutánea antes de autorizar su traslado a un centro especializado.

Tras ser estabilizada, la cría fue remitida al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde actualmente permanece bajo el cuidado de un equipo veterinario especializado.

Plataforma digital busca impulsar compras conscientes y mejores prácticas de bienestar animal
RELACIONADO

Plataforma digital busca impulsar compras conscientes y mejores prácticas de bienestar animal

“Posteriormente, el ejemplar fue remitido al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde actualmente recibe atención especializada por parte del equipo veterinario. Una vez supere su estado crítico y complete su proceso de recuperación, permanecerá bajo el cuidado de los profesionales del parque y hará parte de la colección de fauna exótica”.

Según el comunicado, el objetivo es que el animal supere la fase crítica de recuperación. Posteriormente, continuará bajo la custodia de los profesionales del parque y pasará a formar parte de la colección de fauna exótica de ese lugar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Hallan restos humanos en el sur de Bogotá: autoridades investigan identidad y las causas

Ministerio de Defensa

“Nos quedó faltando”: MinDefensa Pedro Sánchez entrega un balance de su gestión durante el Gobierno Petro

Ocaña

Envían a prisión a pareja investigada por presunto abuso sexual y maltrato contra su hija en Ocaña

Otras Noticias

Artistas

Querido cantante y actor fue asesinado a disparos: esto se sabe

Fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero los especialistas confirmaron su deceso al poco tiempo.

Automovilismo

Ministerio de Transporte confirma nueva técnico-mecánica obligatoria para estos vehículos en Colombia

El Ministerio de Transporte reglamentó la revisión técnico-mecánica para remolques y semirremolques. Conozca qué cambia y cuándo será obligatoria.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 5 de agosto de 2026

América de Cali

¿Pierde los puntos? Revelaron los argumentos de América de Cali tras las demandas de Chicó e Inter

Cuidado personal

¿Audífonos a alto volumen? La razón por la que sus oídos están envejeciendo