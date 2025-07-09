CANAL RCN
Colombia

¿El mejor ejército de la región? Fuerzas Militares de Colombia ganaron campeonato internacional

La delegación colombiana se impuso en la competencia internacional Fuerzas Comando 2025, logrando su decimotercera victoria en este exigente certamen militar.

Colombia Fuerzas Militares
FOTO: Fuerzas Militares de Colombia

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia se coronó campeona de Fuerzas Comando 2025, la competencia internacional organizada en la Base Aérea de Ilopango, en El Salvador, entre el 18 y el 29 de agosto. En esta edición número 19, participaron 16 países del continente americano en pruebas físicas, tácticas y técnicas que pusieron a prueba la preparación de las fuerzas especiales.

Ejército logró rescatar a menor víctima de reclutamiento forzado en Nariño
RELACIONADO

Ejército logró rescatar a menor víctima de reclutamiento forzado en Nariño

Con un puntaje total de 1.955 puntos, la delegación colombiana superó a México (1.812) y El Salvador (1.663), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Este resultado reafirma el dominio histórico de Colombia en este certamen, al sumar su decimotercera victoria desde la creación del evento en 2004.

El equipo estuvo integrado por ocho miembros de las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial), quienes demostraron disciplina, cohesión y resistencia en cada jornada. Desde el inicio de la competencia, Colombia lideró la tabla general, consolidando su victoria en las últimas pruebas frente a un México que defendía el título de campeón.

Una preparación rigurosa y un triunfo con impacto regional

La preparación de los comandos colombianos inició en septiembre de 2024 en el Grupo Aéreo del Oriente (GAORI), donde realizaron entrenamientos en tiro de precisión, navegación, maniobras en escenarios hostiles, operaciones aerotransportadas y resistencia física. Gracias a este alistamiento integral, la delegación llegó a El Salvador con un nivel de competencia sobresaliente.

Durante la competencia, los participantes enfrentaron pruebas de alta exigencia: marchas forzadas, obstáculos, rescates simulados, inserciones desde helicópteros y asaltos en zonas urbanas y rurales. Estas actividades, realizadas bajo presión y en condiciones realistas, exigieron no solo capacidad individual, sino también un alto nivel de coordinación y trabajo en equipo.

La victoria no solo tiene un valor deportivo, sino que refuerza el liderazgo regional de Colombia en materia de seguridad y operaciones especiales. El Comando Sur de los Estados Unidos, organizador del evento, destacó el profesionalismo de todos los equipos, resaltando el nivel alcanzado por la delegación colombiana.

La felicitación a la delegación colombiana

El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, felicitó públicamente a los soldados, marinos y aviadores por este nuevo título. En su mensaje, resaltó que el triunfo en El Salvador refleja la excelencia táctica y la capacidad de cooperación de Colombia en escenarios internacionales.

Lo que hubo detrás del secuestro de militares en Guaviare: la historia no contada sale a la luz
RELACIONADO

Lo que hubo detrás del secuestro de militares en Guaviare: la historia no contada sale a la luz

Además, el almirante recordó que la victoria llegó en un contexto sensible, mientras tropas colombianas se encontraban trabajando en la liberación de 33 compañeros secuestrados en San José del Guaviare, quienes finalmente fueron liberados.

Este triunfo en Fuerzas Comando 2025 ratifica a Colombia como un referente continental en operaciones especiales, consolidando una reputación basada en disciplina, estrategia y trabajo conjunto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corrupción

"No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato": Sneyder destapa cómo se movían los millonarios negocios en la UNGRD

Entrevistas José Manuel Acevedo

Roy Barreras en Noticias RCN: habla de paz total, el gobierno Petro, y la “ineficiencia” de la JEP

Ejército Nacional

"Los soldados son intocables porque ponen el pecho por este país": papa de uniformado quemado en Putumayo

Otras Noticias

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Hecho en Bogotá: 140 emprendedores participarán en ferias y festivales este septiembre.

Viral

¿Vaso de agua o vaso con agua? Así es como debería utilizarse esta expresión

El caso es aplicable a otros envases, sin importar su contenido.

Atlético Nacional

Marlos Moreno fue agredido con objeto que lanzaron desde la tribuna en el clásico paisa

Visa

Gobierno de EE. UU. propone norma que pondría en jaque a estudiantes y periodistas extranjeros

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?