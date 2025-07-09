¿El mejor ejército de la región? Fuerzas Militares de Colombia ganaron campeonato internacional

Colombia se coronó campeona de Fuerzas Comando 2025, la competencia internacional organizada en la Base Aérea de Ilopango, en El Salvador, entre el 18 y el 29 de agosto. En esta edición número 19, participaron 16 países del continente americano en pruebas físicas, tácticas y técnicas que pusieron a prueba la preparación de las fuerzas especiales.

Con un puntaje total de 1.955 puntos, la delegación colombiana superó a México (1.812) y El Salvador (1.663), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Este resultado reafirma el dominio histórico de Colombia en este certamen, al sumar su decimotercera victoria desde la creación del evento en 2004.

El equipo estuvo integrado por ocho miembros de las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial), quienes demostraron disciplina, cohesión y resistencia en cada jornada. Desde el inicio de la competencia, Colombia lideró la tabla general, consolidando su victoria en las últimas pruebas frente a un México que defendía el título de campeón.

Una preparación rigurosa y un triunfo con impacto regional

La preparación de los comandos colombianos inició en septiembre de 2024 en el Grupo Aéreo del Oriente (GAORI), donde realizaron entrenamientos en tiro de precisión, navegación, maniobras en escenarios hostiles, operaciones aerotransportadas y resistencia física. Gracias a este alistamiento integral, la delegación llegó a El Salvador con un nivel de competencia sobresaliente.

Durante la competencia, los participantes enfrentaron pruebas de alta exigencia: marchas forzadas, obstáculos, rescates simulados, inserciones desde helicópteros y asaltos en zonas urbanas y rurales. Estas actividades, realizadas bajo presión y en condiciones realistas, exigieron no solo capacidad individual, sino también un alto nivel de coordinación y trabajo en equipo.

La victoria no solo tiene un valor deportivo, sino que refuerza el liderazgo regional de Colombia en materia de seguridad y operaciones especiales. El Comando Sur de los Estados Unidos, organizador del evento, destacó el profesionalismo de todos los equipos, resaltando el nivel alcanzado por la delegación colombiana.

La felicitación a la delegación colombiana

El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, felicitó públicamente a los soldados, marinos y aviadores por este nuevo título. En su mensaje, resaltó que el triunfo en El Salvador refleja la excelencia táctica y la capacidad de cooperación de Colombia en escenarios internacionales.

Además, el almirante recordó que la victoria llegó en un contexto sensible, mientras tropas colombianas se encontraban trabajando en la liberación de 33 compañeros secuestrados en San José del Guaviare, quienes finalmente fueron liberados.

Este triunfo en Fuerzas Comando 2025 ratifica a Colombia como un referente continental en operaciones especiales, consolidando una reputación basada en disciplina, estrategia y trabajo conjunto.