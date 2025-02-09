CANAL RCN
Colombia

Ejército logró rescatar a menor víctima de reclutamiento forzado en Nariño

Durante el operativo se capturaron a tres integrantes de una estructura criminal, el sometimiento voluntario de otro y la incautación de material de guerra.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
02:46 p. m.
En las recientes horas se llevó a cabo una operación militar desarrollada en zona rural de Tumaco, Nariño.

Ejército rescató a una menor víctima de reclutamiento en Nariño

Durante las actividades, el Ejército Nacional logró recuperar a una menor de 14 años que había sido reclutada por el grupo armado organizado residual (GAO-r) Oliver Sinisterra.

La acción, además, permitió la captura de tres integrantes de esta estructura, el sometimiento voluntario de otro y la incautación de material de guerra.

Según la información compartida por el Ejército, la ofensiva, adelantada bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus, se ejecutó en las veredas Divorcio y Vallenato con el apoyo de tropas del Batallón de Selva N.º 53, de la Fuerza de Tarea Hércules.

La operación contó también con el respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 3 y, de manera binacional, con unidades de inteligencia y movilidad del Ejército del Ecuador.

Según las autoridades, esta acción debilitó de forma significativa la capacidad logística y de intimidación de la estructura Oliver Sinisterra, que operaba en el Pacífico nariñense.

En el lugar se hallaron armas de fuego, municiones, explosivos, equipos de comunicación y otros elementos empleados para coordinar ataques y ejercer presión sobre las comunidades locales.

Capturan a tres sujetos del GAO-r en Nariño

Cabe mencionar que, en lo corrido de 2025, las operaciones de la Fuerza de Tarea Hércules han permitido la recuperación de seis menores de edad, la captura de 31 personas y el sometimiento de 12 más ante la justicia.

Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán con operaciones conjuntas y coordinadas para neutralizar las estructuras armadas ilegales, proteger a la población civil y garantizar la presencia integral del Estado en esta región del país.

