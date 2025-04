Así se logró la visita del papa Francisco a Colombia en 2017: un mensaje de paz en el momento indicado

El papa Francisco llegó a Colombia el 6 de septiembre de 2017, en un vuelo de Alitalia bautizado como ‘Pastor I’, que despegó de Roma con el santo padre a bordo, sin mayores protocolos y con su modesto maletín negro.

A las 4:12 de la tarde, Francisco tocó suelo colombiano, en un momento de agitación política, justo después de que se firmara el acuerdo de paz con las Farc y la guerrilla entregara sus armas.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien gobernaba en ese momento, habló con Noticias RCN sobre la especial visita del santo padre y la forma en la que se gestó este momento que quedará grabado para siempre en la memoria de millones de colombianos.

“Esa visita se fue gestando poco a poco, durante varias ocasiones en mis visitas al Vaticano. Le dije al santo padre que me gustaría que viniera a Colombia y nos diera un empujoncito en el muy difícil proceso de paz”, recordó el exmandatario.

Contó, además, que entonces Francisco le decía que oraba por él y que vendría al país en el momento indicado.

De acuerdo con Santos, el exembajador Guillermo León Escobar fue determinante en la materialización de esta gira del sumo pontífice por Colombia, uno de los grandes acontecimientos para la historia del país.

Tal vez uno de los momentos más recordados de este paso del papa por Colombia es el del percance que sufrió durante un paseo en su papa móvil por la ciudad de Cartagena.

Por un frenazo en seco, el santo padre perdió el equilibrio y terminó golpeándose la cara con el vidrio. Sin embargo, esta preocupación terminó siendo un tema menor. El expresidente recordó con gran nostalgia el paso de Francisco por Villavicencio, en donde escuchó a las víctimas del conflicto armado y entregó un mensaje de perdón, reconciliación y unión.

Él me dijo: hacía algún tiempo que no lloraba y me hicieron llorar. Eso me llegó al fondo del corazón.