“Es un amigo de verdad. Me trajo confianza”: presidente Petro le envió un mensaje al Papa Francisco

A través de X, el presiente Gustavo Petro se refirió sobre la situación médica del Papa Francisco.

En primer lugar, sostuvo que “es un amigo de verdad, de los que luchan toda la vida”. Además, señaló que ha hablado con él en varias oportunidades, incluso cuando hubo situaciones difíciles.

“Un jefe de la humanidad”

Para mí, es un compañero de lucha, de viaje, de historia y de continente. Es un jefe de la humanidad y mío en este momento donde la vida está en peligro.

El mandatario declaró que el pontífice le ha traído confianza y energía: “Puso la espiritualidad al lado de la humanidad, de la naturaleza y de la vida, de la gente humilde, la opción preferencial por los pobres y el amor por ellos y ellas como Jesús enseñó”.

Petro se reunió con el pontífice en enero de 2024. El encuentro duró 40 minutos en el Palacio Apostólico del Vaticano. Al término, el mandatario entregó detalles sobre la conversación privada.

“Hemos hablado de la paz de Colombia, buscando una posición mucho más activa, tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia Católica, en el proceso de paz de Colombia”, declaró el presidente en ese momento.

Ambos hablaron sobre la paz en Colombia, la situación de Palestina y el medio ambiente, entre otros asuntos. Cabe mencionar que la única vez que el pontífice vino al país fue en 2017.

¿Qué se sabe sobre la salud del Papa Francisco?

Hay incertidumbre por la salud del Papa Francisco, quien a sus 88 años fue internado en el Policlínico Gemelli por una complicación respiratoria. Con el paso de los días, su situación ha ido empeorando.

El Vaticano informó el sábado 22 de febrero que el pontífice tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, por lo que le practicaron una transfusión de sangre. Además, se necesitó darle oxígeno a alto flujo.

La crisis se dio por una trombocitopenia asociada a una anemia. El reporte más reciente se dio este domingo 23 de febrero: “La noche transcurrió tranquila, el Papa descansó”.

Además, el Vaticano reveló el escrito del pontífice para el Ángelus, en el que le agradeció a los médicos y a las personas que le han dado los mejores deseos: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”