“Nos solidarizamos con su familia y el pueblo colombiano”: El mensaje de Estados Unidos tras la muerte de Miguel Uribe

Este lunes 11 de agosto el país amaneció con una lamentable noticia: la muerte del precandidato Miguel Uribe Turbay.

Sobre las seis de la mañana, los médicos de la Fundación Santa Fe brindaron declaraciones al respecto y confirmaron que el líder político falleció a la 1:56 de la madrugada.

Uribe Turbay se encontraba hace dos meses en la Fundación luchando por su vida tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Tras confirmarse la noticia, varias han sido las reacciones que se han conocido. Una de ellas fue la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien a través de su cuenta oficial de X envió un mensaje para la familia de Miguel y para Colombia.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, escribió Rubio.

Adicionalmente, Christopher Landau, subsecretario de estado de Estados Unidos, también se refirió al lamentable hecho: “acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses después de ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador de oposición colombiano @MiguelUribeT ha fallecido a causa de sus heridas”.

También aseguró que “como muchos otros en los Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y exhorto a las autoridades colombianas a una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse el alma de este valiente hombre”.

Otras figuras políticas, como el alcalde Carlos Fernando Galán y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunciaron y condenaron el magnicidio del precandidato presidencial.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, indicó el exmandatario Uribe en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde Galán, brindó unas conmovedoras palabras sobre el fallecido líder político.

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte”, indicó Galán.