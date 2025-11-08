Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió este lunes en la mañana un comunicado oficial para confirmar la fallecimiento del senador Miguel Ángel Uribe Turbay, quien permaneció hospitalizado por más de dos meses tras sufrir un atentado en su contra.

La noticia fue entregada por el director general de la institución, Henry Mauricio Gallardo y Adolfo Llinás, director médico corporativo de la Fundación Santa Fe, en una declaración donde no hicieron hincapié sobre las causas directas del fallecimiento del exsenador.

Comunicado oficial sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay

"Buenos días. Queremos saludarlos a todos y darles gracias por acompañarnos durante más de dos meses", inició Gallardo, antes de dar a conocer la noticia.

Según informado en el comunicado, el senador falleció a la 1:56 am de este lunes 11 de agosto de 2025.

"La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido. El equipo a cargo de su cuidado, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", dijo Llinás a todos los medios de comunicación presentes en la Fundación Santa Fe.

Y agregó que "a pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", expresó el director médico.

En su declaración, no se precisaron las causas exactas del deceso, aunque sí se reiteró el acompañamiento a los familiares.

El atentado contra Miguel Uribe que le cobró la vida

Miguel Ángel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto de 2025 como consecuencia de las graves heridas que sufrió en un atentado ocurrido el 7 de junio, durante una mitin política en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Un menor de 14 años le disparó en repetidas ocasiones —dos impactos en la cabeza y uno en una pierna—, lo que lo dejó en estado crítico por más de dos meses.

Durante su hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo procedimientos de neurocirugía, pero su estado se agravó hace unos días por una hemorragia en el sistema nervioso central y un edema cerebral persistente.