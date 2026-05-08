El país reacciona a la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Al cierre de la jornada del viernes, 8 de mayo, el país conoció que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció a los 64 años, en la clínica Santa Fe, de Bogotá.

Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, se desempeñó como congresista, líder de oposición, concejal, columnista, ministro y fue fundador del partido Cambio Radical.

Vargas Lleras se encontraba en delicado estado de salud, desde hace varios meses, y se había sometido a múltiples cirugías en Colombia y los Estados Unidos.

Fue candidato a la presidencia para el periodo 2010 – 2014 y 2018 – 2022 y, aunque no llegó a ocupar el cargo, se mantuvo activo en la política. Hoy, el país lo recuerda como un referente en programas de infraestructura y vivienda gratuita.

Candidatos a la presidencia lamentan la muerte de Vargas Lleras:

Una de las primeras personas en lamentar su muerte fue la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”, comentó en X.

El también candidato, Roy Barreras, comentó que fue un hombre “preparado desde siempre para gobernar”, que “descansa después de una penosa e inmerecida enfermedad. Tuvimos contradicciones ideológicas, pero fue nuestro vicepresidente eficaz y gran ejecutor”.

Bajo la misma línea, el candidato del partido de Gobierno, Iván Cepeda, expresó su “solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”.

Y Mauricio Lizcano lo recordó “como un patriota, un estadista, un hombre que dedicó su vida al servicio de los colombianos. Tuve el honor de conocerlo de cerca, lo acompañé, incluso, en los cuadros directivos de su última campaña y nos unía la amistad”.

Presidente y expresidentes lamentan la partida de Germán Vargas Lleras:

La noticia de su muerte generó reacciones de distintas orillas políticas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que “en mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad”; ya que “es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general”.

El presidente Gustavo Petro destacó que “tanto en el Senado, como en campaña, se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”.

El expresidente Iván Duque comentó que, en vida, construyeron una amistad sólida y personal y prometió recordarlo “como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país” del que aprendió “en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia”.

El expresidente Andrés Pastrana quiso destacarlo como “un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia mis sentidas condolencias”.

Y su fórmula presidencial, Juan Manuel Santos, dijo sentirse “consternado” por su muerte. “Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”.