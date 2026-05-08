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Quién era Germán Vargas Lleras, el político que fundó el partido Cambio Radical

El exvicepresidente, exministro y excandidato presidencial en 2018 perdió una dura batalla contra el cáncer.

Yhonay Díaz

mayo 08 de 2026
08:32 p. m.
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Germán Vargas Lleras fue uno de los dirigentes más influyentes de la política colombiana de las últimas décadas.

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Como abogado, senador, ministro y vicepresidente construyó una carrera marcada por un carácter directo protagonismo en temas de seguridad su apuesta por la modernización de la infraestructura del país.

Nació en Bogotá el 19 de febrero de 1962 en una familia con tradición política; nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino del exmandatario Alberto Lleras Camargo.

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La trayectoria política de Germán Vargas Lleras

Su carrera política comenzó en 1994 cuando fue elegido senador de la República, cargo que ocupó durante varios periodos y desde el cual se consolidó como una de las voces más visibles especialmente en debates de seguridad y justicia.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue ministro del interior y de Justicia entre 2002 y 2003, etapa en la que incluso reformas en medio del fortalecimiento de la política de seguridad democrática.

En 2010 fundó el partido Cambio Radical con el que se convirtió en una figura clave dentro de las coaliciones del gobierno en el país.

Años después, durante la administración de Juan Manuel Santos, regresó al Ejecutivo como ministro de vivienda y luego como vicepresidente de la República entre 2014 y 2017.

Desde ese cargo lideró ambiciosos programas de infraestructura la expansión de las autopistas de cuarta generación proyectos de vivienda y obras de agua potable.

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Vargas Lleras buscó varias veces llegar a la Presidencia

En varias ocasiones buscó llegar a la Presidencia de Colombia. Su candidatura más destacada fue en las elecciones de 2018 cuando representó a Cambio Radical y se ubicó entre los principales contenedores en la primera vuelta.

A lo largo de su carrera fue reconocido por su estilo frontal su capacidad de gestión y su influencia en los debates políticos del país, al mismo tiempo, su figura generó polémicas y fuertes confrontaciones dentro del escenario político colombiano.

Más allá de las controversias, Germán Vargas dejó una huella en la vida pública del país, especialmente en áreas como infraestructura vivienda y fortalecimiento institucional.

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