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Las novedades de Santa Fe para el primer duelo de 'play-off' ante América de Cali

Santa Fe confirmó varias novedades en su nómina para enfrentar al América de Cali, incluyendo regresos importantes y bajas sensibles por lesión.

Santa Fe vs. América de Cali
Foto: Santa Fe

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
08:45 p. m.
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Independiente Santa Fe dejó atrás su complicada presentación en la Copa Libertadores y ahora pondrá toda su atención en el inicio de los play-off del fútbol colombiano.

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El equipo bogotano visitará este sábado 9 de mayo a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en un compromiso programado para las 8:00 de la noche.

El cuadro cardenal llega golpeado tras el empate 1-1 frente a Sport Club Corinthians Paulista en la fase de grupos de la Libertadores, resultado que dejó prácticamente sentenciada su eliminación del torneo internacional. Sin embargo, el cuerpo técnico espera pasar rápidamente la página para enfocarse en la serie ante los escarlatas.

Santa Fe tendrá regresos importantes para la ida

Entre las principales novedades del equipo capitalino aparece el regreso de Mateo Puerta, quien hará parte de los convocados para el compromiso en Cali. Su presencia representa una alternativa importante para reforzar la zona defensiva y darle mayor equilibrio al equipo en un partido que promete alta intensidad.

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Por otro lado, Santa Fe también confirmó varias bajas sensibles. Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios quedaron descartados por lesión y no podrán estar en el primer duelo de los play-off.

Además, Franco Fagúndez continúa en proceso de recuperación y todavía no está disponible para volver a competencia oficial.

Así llega el equipo cardenal al duelo ante América

Otra de las ausencias será Edwin Mosquera, quien no viajará a Cali por decisión técnica. Mientras tanto, Maximiliano Lovera sigue avanzando en la última etapa de su recuperación, aunque todavía no estaría listo para regresar a las canchas.

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El cuerpo técnico de Santa Fe al mando de Pablo Repetto espera recuperar el nivel mostrado durante varios tramos de la temporada y aprovechar el impulso anímico de haber clasificado en la última jornada.

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