'Chiquito Malo', jefe del Clan del Golfo solicitado en extradición por EE. UU., entre los beneficiados por suspensión de capturas

Por orden del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional pidió la suspensión de nuevas órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y solicitado en extradición por Estados Unidos.

Alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo

Alias Chiquito Malo asumió el liderazgo de la organización tras la captura de alias Otoniel. Según las autoridades, este hombre es señalado de ordenar asesinatos de policías, extorsiones a comerciantes y desplazamientos forzados en varias regiones del país.

La Fiscalía General de la Nación deberá definir si acoge la solicitud del Gobierno, en una decisión que ya genera un intenso debate político y jurídico.

El Clan del Golfo, catalogado por Estados Unidos como organización terrorista, tiene presencia en al menos 304 municipios y disputa el control de economías ilícitas en 17 departamentos. La Fundación Paz y Reconciliación reporta que la estructura pasó de 7.000 a más de 9.000 hombres en armas en tan solo un año, consolidando su dominio en zonas como Antioquia, Chocó, Córdoba y el Urabá.

Debate político y presión internacional

La inclusión de alias Chiquito Malo en el listado de beneficiados ha despertado fuertes críticas, especialmente porque enfrenta investigaciones por homicidio, narcotráfico, concierto para delinquir y reclutamiento de menores.

Además, Estados Unidos amplió recientemente los cargos en su contra, acusándolo de conspiración para cometer narcoterrorismo y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

La medida llega a menos de un mes de las elecciones, lo que ha intensificado las preguntas sobre los beneficios otorgados a grupos ilegales y el impacto que estas decisiones pueden tener en el escenario político nacional.