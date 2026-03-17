Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación reveló un informe sobre la investigación por la muerte del pequeño Kevin Acosta, de 7 años, quien padecía de hemofilia.

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Según señaló la Procuraduría, el menor falleció el pasado 13 de febrero "por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento" lo que puso a Kevin en una situación clínica crítica.

Indica el informe que el menor estuvo dos meses sin recibir el medicamento debido a que la IPS que lo atendía suspendió la entrega por falta de pago de la Nueva EPS.

"La IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, tampoco pudo asumir ese compromiso, porque tampoco la Nueva EPS le giraba recursos. Cuándo Kevin falleció no estaba asignado a una IPS".

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Investigarán a presuntos responsables de la muerte de Kevin Acosta

La Procuraduría General de la Nación indicó que compulsará copias a la Fiscalía para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en la muerte de Kevin.

También, el ministerio público por este caso abrirá investigación disciplinaria contra Oscar, Galvis, interventor de la Nueva EPS.