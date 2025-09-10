CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo | El polémico ‘gesto de paz’ de ‘Pipe Tuluá’: hubo un plan de asesinato de por medio

Noticias RCN conoció en primicia una serie de videos con los detalles de esta situación que tuvo a la congresista Isabel Zuleta como protagonista.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
07:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En julio de este 2025, hubo una información que alertó a las autoridades. Se conoció un supuesto plan para asesinar a Giovanni Andrés Rojas, más conocido como ‘Araña’.

Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec
RELACIONADO

Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec

Este hombre es un disidente de las Farc que fue capturado tiempo atrás durante una reunión con delegados del Gobierno en los acercamientos de paz. ‘Araña’ está pedido en extradición por Estados Unidos.

El plan para intentar asesinar a ‘Araña’

Con respecto al plan para asesinarlo, se supo que la información provenía de un preso que no estaba en el mismo centro de reclusión de ‘Araña’, sino en la estación de Policía de la localidad Los Mártires en Bogotá.

La persona que conocía el plan fue identificada como Andrés Felipe Marín Silva o ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda La Inmaculada y con un extenso prontuario criminal ligado a asesinatos, extorsiones y terrorismo.

Firman solicitud de extradición a EE. UU. de alias Araña, cabecilla de las disidencias de las Farc
RELACIONADO

Firman solicitud de extradición a EE. UU. de alias Araña, cabecilla de las disidencias de las Farc

‘Pipe Tuluá’, también requerido por Estados Unidos, contó que un arma ingresó a la cárcel La Picota en Bogotá, para que integrantes del Tren de Aragua asesinaran a ‘Araña’.

¿’Gesto de paz’ por parte de ‘Pipe Tuluá’?

Noticias RCN conoció en exclusiva los detalles de lo que hubo detrás. Un video del 10 de julio mostró que estuvieron reunidos en La Picota la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta; la abogada de ‘Pipe Tuluá’, Angélica Martínez; el director de La Picota y agentes del CTI, entre otras personas.

El motivo del encuentro había sido una diligencia de allanamiento en el pabellón de los extraditables. La abogada conocía las coordenadas en donde estaba escondida el arma. Zuleta aseguró que esto se trató de un 'gesto de paz' y que ella fue delegada para llevar a cabo este proceso.

Hubo otro encuentro realizado un día antes, 9 de julio, que fue la antesala y que se desarrolló en la casa presidencial. Fue presidida por el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y la senadora, entre otras personas.

El objetivo de la reunión era mirar cómo se iba a realizar el ingreso a La Picota. Además, se firmó la resolución con la que se catalogó como un 'gesto de paz' la información revelada por ‘Pipe Tuluá’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?

Atlántico

Detalles de la Declaración de Montería: histórico pacto político de gobernadores del Caribe

Abuso

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre

Otras Noticias

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido

El estudio fue realizado por la Universidad Nacional, donde se descubrió esta peligrosa bacteria.

La Equidad

Hijo del ‘Bolillo’ Gómez dirigirá en el FPC desde la próxima fecha

Daniel Gómez, hijo de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, estará al frente de un equipo de la Liga BetPlay.

Donald Trump

Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión

Luis Díaz

Este fue el viral comentario que Serge Gnabry le hizo a Luis Díaz: le está dando la vuelta a Colombia y Alemania

Educación

Revelan prestigioso ranking de las mejores universidades del país: hay grandes sorpresas