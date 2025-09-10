Exclusivo | El polémico ‘gesto de paz’ de ‘Pipe Tuluá’: hubo un plan de asesinato de por medio

En julio de este 2025, hubo una información que alertó a las autoridades. Se conoció un supuesto plan para asesinar a Giovanni Andrés Rojas, más conocido como ‘Araña’.

Este hombre es un disidente de las Farc que fue capturado tiempo atrás durante una reunión con delegados del Gobierno en los acercamientos de paz. ‘Araña’ está pedido en extradición por Estados Unidos.

El plan para intentar asesinar a ‘Araña’

Con respecto al plan para asesinarlo, se supo que la información provenía de un preso que no estaba en el mismo centro de reclusión de ‘Araña’, sino en la estación de Policía de la localidad Los Mártires en Bogotá.

La persona que conocía el plan fue identificada como Andrés Felipe Marín Silva o ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda La Inmaculada y con un extenso prontuario criminal ligado a asesinatos, extorsiones y terrorismo.

‘Pipe Tuluá’, también requerido por Estados Unidos, contó que un arma ingresó a la cárcel La Picota en Bogotá, para que integrantes del Tren de Aragua asesinaran a ‘Araña’.

¿’Gesto de paz’ por parte de ‘Pipe Tuluá’?

Noticias RCN conoció en exclusiva los detalles de lo que hubo detrás. Un video del 10 de julio mostró que estuvieron reunidos en La Picota la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta; la abogada de ‘Pipe Tuluá’, Angélica Martínez; el director de La Picota y agentes del CTI, entre otras personas.

El motivo del encuentro había sido una diligencia de allanamiento en el pabellón de los extraditables. La abogada conocía las coordenadas en donde estaba escondida el arma. Zuleta aseguró que esto se trató de un 'gesto de paz' y que ella fue delegada para llevar a cabo este proceso.

Hubo otro encuentro realizado un día antes, 9 de julio, que fue la antesala y que se desarrolló en la casa presidencial. Fue presidida por el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y la senadora, entre otras personas.

El objetivo de la reunión era mirar cómo se iba a realizar el ingreso a La Picota. Además, se firmó la resolución con la que se catalogó como un 'gesto de paz' la información revelada por ‘Pipe Tuluá’.