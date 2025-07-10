Este es el fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’, señalado de crímenes del Inpec

Es preocupante el fallo de un juzgado de La Guajira que ordena trasladar al peligroso delincuente alias Pipe Tuluá a la cárcel La Picota de Bogotá.

El criminal permanece en una estación de Policía por seguridad. Una de las hipótesis de la Fiscalía es que este hombre estaría detrás de los atentados a guardias del Inpec a escasos metros de la cárcel La Modelo.

La defensa de alias Pipe Tuluá, busca que lo trasladen a la cárcel La Picota y así lo confirmaría un fallo del juzgado segundo promiscuo de La Guajira.

Fallo que beneficiaría al peligroso ‘Pipe Tuluá’

Noticias RCN conoció la más reciente tutela fallada a favor de André Felipe Maren Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, por un juzgado de Villanueva, La Guajira. En el documento se ordena el traslado desde la estación de policía Mártires, donde está recluido, pendiente de su extradición, a la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

En cuanto a la medida provisional solicitada, tendiente a que se ordene el ingreso inmediato del agenciado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, Bogotá, mientras se resuelve el traslado a la ciudad de Santa Marta, Magdalena, toda vez que a su juicio y por la condición del privado de la libertad extraditable.

Desde el Inpec impugnaron dicha decisión al considerar que no se le está vulnerando ningún derecho fundamental a ‘Pipe Tuluá’, sobre todo que se le dan plenas garantías para el ejercicio de todos los controles constitucionales.

Sin embargo, es la quinta acción de tutela que presenta. Las anteriores todas han sido falladas a favor del Inpec por falta de legitimación.

Además, se cuestiona en la impugnación por parte del Inpec la falta de competencia de un juez de la Guajira, puesto que la tutela debe interponerse en el lugar de los hechos, es decir, en Bogotá.

RELACIONADO Millonaria recompensa y un grupo especial de la Policía entre las acciones de protección al Inpec

‘Pipe Tuluá’ estaría detrás de los crímenes de funcionarios del Inpec

Una de las hipótesis más fuertes de la Fiscalía, en relación con el plan para atentar contra la vida de los guardianes del Inpec, es los posibles nexos de una organización criminal como ‘La Inmaculada’, de la cual tendría control alias Pipe Tuluá.

Estaría relacionado con este atentado de la cárcel La Modelo, como lo reveló Noticias RCN, en exclusiva con el video conocido del momento exacto en el que dos sicarios en una motocicleta, a sangre fría, disparan en innumerables ocasiones contra la vida de cuatro guardianes del Inpec que se encuentran en la puerta de la cárcel.

De manera atónita, los ciudadanos que pasaban hacia las 6:30 de la mañana ese 3 de octubre quedaron sorprendidos. Por esta acción murió un dragoneante y otros dos se encuentran en cuidados médicos.