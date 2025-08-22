El portal para buscar mascotas perdidas en Bogotá ya se encuentra disponible

La pérdida de una mascota es considerada como uno de los momentos más complicados para las familias multiespecie. Por esto, las mascotas se han convertido en integrantes fundamentales dentro de los núcleos familiares que hoy en día no se componen exclusivamente de humanos.

Con el objetivo de facilitar el proceso de reencuentro entre las mascotas extraviadas y sus dueños, en la capital, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitó el nuevo portal que ya se encuentra disponible.

RELACIONADO Concurso de cometas busca recaudar fondos para refugio con más de 200 perros rescatados en Bogotá

Portal ‘Perros y gatos buscan su hogar’ en Bogotá

Por medio de un trabajo en conjunto entre el IDPYBA y la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya se habilitó el nuevo portal ‘Perros y gatos buscan su hogar’, un espacio gratuito pensado para ayudar a la ciudadanía en la búsqueda y facilitar el reencuentro con sus animales de compañía.

Según la información oficial, las personas interesadas en publicar un aviso en este portal pueden hacerlo enviando la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o al canal de WhatsApp del IDPYBA en la línea 305 894 88 73 con los siguientes datos:

Una fotografía en buena resolución del perro o gato.

Datos del animal: nombre, raza, edad y una breve descripción como tamaño, si tiene una condición física especial, si requiere medicamentos o cuidados especiales.

Detalles de la pérdida: cómo ocurrió el extravío, lugar y fecha. También se puede indicar el sitio donde fue visto por última vez.

Datos de contacto: número de celular, WhatsApp y/o correo electrónico.

Protección de las mascotas

Según el IDPYBA, la información será recibida previamente autorizada para los fines específicos de divulgación, localización y eventual reencuentro con las mascotas que se encuentran extraviadas.

Así mismo, la institución hizo un especial llamado a adoptar las diferentes medidas de protección para prevenir la pérdida de las mascotas de compañía.

Parte de las recomendaciones indican mantenerlas siempre bajo supervisión, garantizar el uso de collares con placas de identificación con la información del tenedor responsable y la implantación del microchip en perros y gatos.